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戀愛裡容易形成「感情地雷」的5大誤區　「愛能改變他」超NG

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▲▼戀愛裡會形成「感情地雷」的5誤區。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

一段感情是否能長久維持，除了兩人之間的情意深淺，更多的是雙方相處上是否合拍。有些NG行為或觀念，一開始看起來好像沒什麼，但隨著時間累積，這些誤區都會變成感情中的「地雷」，隨時都會爆發，炸壞彼此的情份。快來看看以下5大感情誤區，你中了幾個？

▲▼戀愛裡會形成「感情地雷」的5誤區。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

1.缺乏良好的回饋

有些人在面對感情時習慣被動，或是故意減少回應反饋，想看看對方是否會更積極，以此衡量對方有多喜歡自己，這樣的方式在剛開始的追求階段或許沒什麼問題，但時間一長或是進入戀愛關係時，就會讓對方失去耐心，甚至最後就算知道妳在考驗他，也會放棄追求，懶得上鉤了。

▲▼戀愛裡會形成「感情地雷」的5誤區。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

2.過度付出

有的人一談起戀愛，就巴不得把自己最好的都獻給對方，不論對方有什麼要求全都無條件順從，但是無底線的付出，不僅不會得到對方的珍惜，反而會讓自己在感情中和對方心中的地位不斷降低，甚至揮霍你的包容。

▲▼戀愛裡會形成「感情地雷」的5誤區。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

3.忽略彼此差異

男生女生在很多事情上的看法真的大不同，更別提每個人生長的背景、個性都不一樣，在思考和做事方式上一定會有差異，或許你覺得很嚴重的事，在另一半眼中根本沒什麼。若總是以自己的想法來衡量彼此間的事情或要求對方，不僅會引發爭執，更容易磨滅另一半對你的喜愛和耐心。

▲▼戀愛裡會形成「感情地雷」的5誤區。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

4.想改變對方

像是「我相信愛能改變他」、「他如果愛我就會願意為我改變」等這類想改變對方的想法千萬不要有，一個人的性格養成是從小到大經過長年、多方因素塑造而成，難以改變，就算一開始對方看似願意為了你改變一些事，其實可能只是短暫壓抑自己，時間一長就會恢復本性。

▲▼戀愛裡會形成「感情地雷」的5誤區。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

5.自我感覺良好

兩個人在一起，因為感情為彼此付出沒什麼，最怕的就是有人「自我感覺良好」，覺得自己為另一半付出許多，甚至抱著「我都是為他好」的想法，做一些對方根本不在意、甚至不喜歡的事，還覺得自己很努力，對方應該要很感動，但其實被感動到的只有你自己。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 誤區, 錯誤, NG觀念
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