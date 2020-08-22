想買再等2個月！趙薇搶拎FENDI「未上市包款」嘴角上揚難掩喜悅

▲FENDI Peekaboo最新成員IseeU，黑色款式10月中旬才開賣，趙薇已搶先拎上擺拍。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 旗下包款Peekaboo在2009年推出便成為經典，十多年過去，終於再添新成員IseeU，品牌也火速請到新晉大中華區代言人趙薇搶先拎上，趙薇以藍色格紋絲質長裙搭配皮革包款，散發女星氣場，而她同款的包型要等到十月才會開賣，可見代言人威風並非浪得虛名。

▲ FENDI 大中華區代言人趙薇穿著全套藍色格紋絲質襯衫，NT$63,900。（圖／品牌提供）

FENDI Peekaboo新成員 ISeeU皮革包款亮相，最大亮點就屬嶄新的手風琴褶造型，一打開包蓋便會露出大大的「微笑」，露出的內袋可以更換為光滑皮革或珍貴皮料，並燙印個人姓名縮寫，出門不撞包。品牌也隨即公開大中華區代言人趙薇所拍攝的形象照，畫面中趙薇穿著全套藍色格紋絲質襯衫搭配絲質長裙，營造飄然美感，下身再運用硬挺的白色皮革長靴中和整體視覺，一柔一剛的搭配完美展現本季二元精神。

▲ISeeU Medium皮革包款可更換內袋口袋皮革並燙印個人姓名縮寫，八月中旬陸續上市（趙薇手持同款預計於十月中旬上市），NT$146,000。（圖／品牌提供）

而手上拎的 ISeeU Medium皮革包款，內側輕霧玫瑰色與外側簡約黑呈現撞色鮮明對比，趙薇不論是肩背或是手提在腰間，都不減時尚氣息，並且趙薇同款要等到10月中旬才會開賣，可見威風程度，趙薇嘴角微微上揚十分愉悅。同樣身為品牌好友的「高貴妃」譚卓，則是相中白色包款擺拍，身穿早秋系列洋裝呼應簡潔色系，展現與趙薇截然不同的美感。

▲品牌好友的「高貴妃」譚卓相中白色包款擺拍，NT$146,000 。（圖／品牌提供）