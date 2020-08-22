fb ig video ETtoday search mobile

想買再等2個月！趙薇搶拎FENDI「未上市包款」嘴角上揚難掩喜悅

>

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Peekaboo最新成員IseeU，黑色款式10月中旬才開賣，趙薇已搶先拎上擺拍。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 旗下包款Peekaboo在2009年推出便成為經典，十多年過去，終於再添新成員IseeU，品牌也火速請到新晉大中華區代言人趙薇搶先拎上，趙薇以藍色格紋絲質長裙搭配皮革包款，散發女星氣場，而她同款的包型要等到十月才會開賣，可見代言人威風並非浪得虛名。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲ FENDI 大中華區代言人趙薇穿著全套藍色格紋絲質襯衫，NT$63,900。（圖／品牌提供）

FENDI Peekaboo新成員 ISeeU皮革包款亮相，最大亮點就屬嶄新的手風琴褶造型，一打開包蓋便會露出大大的「微笑」，露出的內袋可以更換為光滑皮革或珍貴皮料，並燙印個人姓名縮寫，出門不撞包。品牌也隨即公開大中華區代言人趙薇所拍攝的形象照，畫面中趙薇穿著全套藍色格紋絲質襯衫搭配絲質長裙，營造飄然美感，下身再運用硬挺的白色皮革長靴中和整體視覺，一柔一剛的搭配完美展現本季二元精神。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲ISeeU Medium皮革包款可更換內袋口袋皮革並燙印個人姓名縮寫，八月中旬陸續上市（趙薇手持同款預計於十月中旬上市），NT$146,000。（圖／品牌提供）

而手上拎的 ISeeU Medium皮革包款，內側輕霧玫瑰色與外側簡約黑呈現撞色鮮明對比，趙薇不論是肩背或是手提在腰間，都不減時尚氣息，並且趙薇同款要等到10月中旬才會開賣，可見威風程度，趙薇嘴角微微上揚十分愉悅。同樣身為品牌好友的「高貴妃」譚卓，則是相中白色包款擺拍，身穿早秋系列洋裝呼應簡潔色系，展現與趙薇截然不同的美感。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲品牌好友的「高貴妃」譚卓相中白色包款擺拍，NT$146,000 。（圖／品牌提供）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

FENDI, 趙薇, Peekaboo, IseeU, 高貴妃, 譚卓
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗

粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗

楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感

楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感

39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

「飯糰餡料戒指」大升級！炸蝦天婦羅、鮪魚美乃滋擄獲吃貨女友 生日、情人節禮物首選「單字款項鍊」　四家客製化飾品，幫你傳遞愛情密語 吵架冷戰必看！外國愛情網站教你「7個訊息」打破僵局 韓妞票選最愛用的氣墊粉餅Top 5　連Blackpink Jennie、IU都在用 Dappei／小腿粗讓你不敢穿短褲？掌握裙長、材質四大關鍵　蘿蔔瞬間隱形 孫芸芸微風之夜不見人影！范少勳、張軒睿雙帥當店長帶逛，粉絲好心動 「平價版海洋拉娜」518元太便宜！理膚寶水萬用霜5種超狂用法，全身都能擦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面