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林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

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▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑穿著粉紅T恤當一日網紅，搭配PP Aquanaut腕錶。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

林俊傑昨定調為網紅打卡日，穿著粉紅T恤，一連造訪自己開的奇蹟咖啡Miracle Coffee，又走訪蕭敬騰位於西門町的茶飲店署茗職茶，點飲料加上打卡為好友宣傳，稱為「Pink Day」滿足了少女心，不過他腕上的錶可一點也不少女，可是「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）要價600,000元的Aquanaut腕錶，以休閒運動風格著稱。

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑造訪蕭敬騰位於西門町的茶飲店署茗職茶。（圖／翻攝jjlin IG）

PP於1997年發表從Nautilus發想而來的Aquanaut系列，擁有圓潤的錶殼、面盤則有格狀浮雕，搭配可抵抗海水侵蝕與紫外線輻射的新型複合材質Tropical錶帶，是男、女都能駕馭的休閒錶款，近年來專心相夫教子的女星林熙蕾也擁有一只，而林俊傑則佩戴超大款的5167A-001不鏽鋼錶。

▲▼Patek Philippe 。（圖／公關照）

▲林俊傑戴PP Aquanaut系列5167A-001不鏽鋼腕錶，600,000元。 （圖／Patek Philippe提供）

林俊傑的名錶收藏驚人，鮮少錯過各夯牌的經典或話題錶款，例如勞力士（Rolex）熱門款「百事可樂圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶、歐米茄（OMEGA）超霸阿波羅11號50周年紀念腕錶，而潮錶如G-SHOCK特殊款式，也常被他納入珍藏。

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑去年購入歐米茄超霸阿波羅11號50周年紀念腕錶，1,130,600元。（圖／翻攝jjlin IG）

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）
▲林俊傑沒錯過勞力士夯錶「百事可樂圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，306,500元。（圖／翻攝jjlin IG）

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關鍵字：

林俊傑, G-SHOCK, 勞力士, Rolex, OMEGA, 歐米茄, PP, Patek Philippe, 百達翡麗
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