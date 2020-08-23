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日本網上瘋傳「飲料讀心術」　愛喝咖啡、茶、果汁都代表不同性格

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

現代社會裡有頗大一部分人們有喝飲料的習慣，這也是促成咖啡廳、手搖店、便利商店滿天下的原因之一，日本網上近期便瘋傳一種「飲料讀心術」，從一個人最喜歡喝什麼樣類型的飲料，就可以看出他的性格，雖然並不一定完全準確，不過或許運用在你、或是身邊的朋友身上也會出現不謀而合之處，不妨參考看看。

▲飲料。（圖／翻攝自Unsplash）

＃咖啡

很多人一開始都是抱著「想試試當大人的滋味」，才練習喝咖啡，沒想到在出社會、工作之後，反而完全離不開咖啡了，比較誇張的人甚至是早一杯、晚一杯，然而平常就很愛喝咖啡，放假時也喝的人，多半是個非常講求效率的人，對自己份內的工作有著較高的自我要求，背負著使命感與責任感，但是常常會感到自己還不夠優秀，渴望獲得別人的肯定，藉此得到成就感。

▲飲料。（圖／翻攝自Unsplash）

＃茶

愛喝飲料的人當中，除了咖啡愛好者派系佔了許多比例之外，愛喝茶的人比例也可說是不相上下，像是手搖店便幾乎都是販售以茶為基底的飲料為主，喜歡喝茶或是奶茶類飲料的人，基本上人緣不會太差，喜歡跟人打交道，處事以和為貴，所以有時反而容易為難了自己，雖然表面看起來很健談，但其實不太說自己的私事，有事習慣自己解決。

▲飲料。（圖／翻攝自Unsplash）

＃果汁

以現代人的習慣來說，習慣喝果汁的人算小眾了，尤其是新鮮現打的那種果汁連買都很難買，但如果同時有茶、咖啡和果汁，你會毫不猶豫選擇果汁的話，可能就代表著你是一個天真爛漫的人，沒什麼心機，什麼話都有話直說，但同時也很體貼，絕對是個值得深交的朋友，與你在一起會過得很開心，缺點是少有積極的企圖心。

▲飲料。（圖／翻攝自Unsplash）

＃氣泡飲料

喜歡喝含有氣泡口感的飲料，通常會是一個喜好玩樂的人，喜歡嘗試新鮮的事物、不會畏畏縮縮，願意踏出舒適圈，也願意去做一些別人不會做的事，不過可能有些孩子氣，有時會忽略顧慮到他人感受，有些微的自我中心。

＃養身、健康飲品

身邊可能有少數朋友，總是愛喝一些銀耳枸杞湯、黑豆水、紅豆水、人參汁⋯⋯，而且是真的覺得很好喝，那麼正表示著這些人對於自我管理方面很擅長，雖然人不差，但是喜歡獨來獨往，知道自己真正想要的是什麼，且會一步一步的去達成目標。

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關鍵字：

日本, 心理測驗, 飲料, 飲料讀心術, 咖啡, , 果汁
fashion.net

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