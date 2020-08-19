周董潮牌出保養品！跨界韓國美妝haruharu　竟用穿過的襯衫當包裝

▲周董的印花襯衫和這次的保養品設計有異曲同工之妙。（圖／翻攝自周杰倫Jay Chou FB、品牌提供，以下同)

記者曾怡嘉 / 台北報導

周董潮牌PHANTACi 范特西，每回推出聯名商品皆是人氣話題之作，在品牌成立 15 年之際，更破天荒首度跨界保養，與南韓天然系保養品牌 haruharu 攜手聯名推出護膚旅行套組。周董夫妻各自在生意上有一片天，昆凌不但自創服裝品牌，推出的QUINLIVAN 彩色日拋隱形眼鏡也很受歡迎，陸續推出新色，完全打中年輕女孩的心。

▲原包裝是以黑米為發想，相當可愛。（圖／記者曾怡嘉攝）

或許大家對haruharu並不熟悉，身為天然護膚品牌，早已被南韓各大美妝論壇盛讚為敏感肌最佳救贖，以95%天然選材為護膚成分，品牌明星黑米水就是嚴選來自韓國土壤最肥沃的安城市產的天然黑米，利用獨家天然發酵技術、為肌膚補充水分同時舒緩鎮靜，有平價青春露之稱。

▲哈露哈露范特西保養套組，1,980元。

還記得周杰倫今年6月最新單曲《Mojito》MV中穿的印花襯衫，此次聯名保養品由PHANTACi操刀引領團隊設計同款奇幻油彩塗鴉，運用在與 haruharu 聯名推出護膚旅行套組上。

▲一次擁有品牌人氣黑米系列。

聯名推出的旅行護膚套組，完整收錄黑米煥膚水 30ml、黑米肌底液 30ml、黑米保濕面霜 30ml、黑米精華油 10ml 以及墨竹舒缓噴霧 30ml，5大haruharu明星保養品一次擁有，。

▲昆凌的服裝品牌、彩色日拋隱形眼鏡都做得很成功。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網)

身為周董另一半，昆凌推出的QUINLIVAN 彩色日拋隱形眼鏡也大受好評，近日更追加推出全新三色，包括「NUDE 裸棕」、「SOLAR ⽇光黃」和「CIEL 天堂藍」，包裝呼應陽光、空氣、沙灘三種元素，繽紛⾊彩彷彿⾝歷其境⼀場盛夏派對。

▲新推出的色選，網友好評一面倒。

（慕│微美瞳彩色日拋隱形眼鏡，產品許可字號衛部醫器製字第006644號、北衛器廣字第10906017號、北衛器廣字第10906018號）