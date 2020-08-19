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誠品下半年再關3間店！中壢SOGO撐到8／23　東湖熄燈倒數

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▲誠品東湖店。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

▲誠品生活下半年再關3間店，東湖店預計營業至 10 月底。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

記者鮑璿安／台北報導

今年（2020年）上半年，誠品生活已經計畫性關閉 6 家店，今（19日）官方再發聲明表示，下半年還預計再關 3 家店，包含將於 8 月 23 日結束營業的中壢 SOGO 店、8 月底結束營業坪數最小的 69 坪捷運書店與預計營業至 10 月底的東湖店。

▲▼誠品台北捷運店。（圖／記者屠惠剛攝）

▲營業至8月底的誠品台北捷運店也是下半年關店名單之一。（圖／記者屠惠剛攝）

受到疫情影響，誠品生活計畫性關閉 8-10 家老舊社區店與百貨高樓層店點，上半年關閉的6間店中，包含台南安平店、台東店、士林店、 高雄高醫店和大直實踐店，誠品敦南店則因業主都更計畫於 5 月底告別營業，下半年還預計再關 3 家店，包含將於 8 月 23 日結束營業的中壢 SOGO 店、8 月底結束營業坪數最小的 69 坪捷運書店與預計營業至 10 月底的東湖店，除敦南店外規模多為小型店點，加總合計營業面積其實僅佔總營業坪數約 3%，屬於疫情當中開源節流計畫裡的費用節約項目。

而日前備受關注將於 8 月底結束的 M 區捷運書店其實僅約 69 坪空間，未來將整合融入 K 區站前店經營，繼續為台北車站過路旅客提供服務。事實上，誠品大規模關店早有預知，誠品生活董事長吳旻潔5月時對外表示，今年將積極進行體質調整，果斷關閉不具經營效益的通路，重新進行資源配置。

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關鍵字：

誠品, 書店, 台北車站捷運店, 台北車站, 站前店, 生活, 吳旻潔
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