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濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

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▲▼ 潮模可青曝「少女感彩妝」3重點 。（圖／翻攝自可青FB）

▲少女感滿溢的可青公開彩妝秘訣。（圖／翻攝自可青FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

擁有15萬粉絲的潮模可青，有著大大萌眼，即便是過了30歲依然濃濃少女味，除了天生的好基因，後天彩妝也功不可沒，彩妝謹守「輕薄」兩字，眼妝清淡講究眼神，想要減齡，彩妝絕不能貪心。

▲▼ 潮模可青曝「少女感彩妝」3重點 。（圖／翻攝自可青FB）

▲刷睫毛是她的彩妝強項。

睫毛是「眼妝主角」

對可青而言，眼影是輔助，睫毛才是主角。第一步先用燙睫毛器做出捲翹弧度，接著在刷上第一層偏乾、輕質的睫毛膏讓睫毛定型，再來依照妝感選擇纖長或是濃密睫毛膏加強，再用梳子做出根根分明睫毛效果。

很多人刷睫毛就是大概帶過，常忽略短小的眼頭和眼尾睫毛，導致刷不出綻放感，可青分享刷完睫毛後，可以將睫毛刷刷頭直立拿取，用挑的方式來整理細小睫毛，這個手法不容易沾染眼周，下睫毛也很建議這樣刷。

睫毛膏顏色挑選也是重點，想做出柔和無害感，咖啡色睫毛一定得備好，用咖啡取代黑色來降低銳利，若是想強調眼神，黑色可局部加強在眼中，就能自然有神。

▲▼ 潮模可青曝「少女感彩妝」3重點 。（圖／翻攝自可青FB）

▲眼下腮紅製造害羞的錯覺。

眼下腮紅、臥蠶不能少

少女感的精髓就在於腮紅，將腮紅上移畫在眼下，能成功營造日系可愛感，還有少女必備的臥蠶，用這個技法不用畫眼影，照樣能放大眼睛。

▲▼ 潮模可青曝「少女感彩妝」3重點 。（圖／翻攝自可青FB）

▲不要有明顯的唇緣是重點。

「暈染唇」成功裝嫩5歲

雖然說現在濃唇當道，但少女感的雙唇講究自然，她私下偏好蜜桃色打底，唇中會上濃一點的紅色，接著雙唇抿開再用手指將外層暈染開來，塗抹唇膏技巧很重要，沒有暈開很容易有嬸味。

▲▼ 潮模可青曝「少女感彩妝」3重點 。（圖／翻攝自可青FB）

▲想要看起來女人味，疊上眼影和換上唇色就OK。

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關鍵字：

可青, 少女感, 彩妝, 重點, 教學
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