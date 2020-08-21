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《以家人為名》熱播！口碑收視更勝《三十而已》　劇情、角色帶你一次看

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《以家人之名》適合各個年齡層看，而且還會看到哭呀！

有人說：「幸運的人用童年治癒一生；不幸的人用一生治癒童年。」你是那一種？

今年夏天，好看的時裝陸劇頻發，在《怪你過分美麗》、《三十而已》之後，緊接著一部溫馨感人的青春成長劇《以家人之名》更成為近日最受關注、評價最高的大黑馬。如同其劇名，講述的就是家人之間的故事。其實，這一家五人來自三個家庭，他們不是因為血緣關係組成，而是更單純地因為愛⋯⋯

《以家人之名》劇情角色介紹

李海潮／涂松岩 飾演

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲涂松岩在劇中飾演李海潮。（圖／《以家人之名》官方微博）

李海潮（涂松岩 飾演）絕對是這故事最重要的人物！因為如果沒有他，就沒有這五人家庭了！李海潮是愛家愛妻的好男人，不幸的是太太在生二胎過世，留下他與女兒李尖尖（譚松韻 飾演）兩人。李海潮不僅愛小孩也很會教小孩，擁有一手好廚藝的他除了開麵館外，也總是為女兒和兩個孩子準備好熱騰騰的飯菜，一家人一起吃飯是總是最溫馨的時候。

李尖尖／叢尚（小蔥花）、譚松韻 飾演

 ▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（左）叢尚飾演小尖尖；（右）譚松韻飾演尖尖。（圖／《以家人之名》官方微博）

李尖尖為李海潮的女兒，不像另外兩位哥哥內心有著原生家庭造成的傷痛，她雖然失去媽媽但卻有爸爸滿滿的愛，在充滿安全感的環境下長大，從小個性活潑、古靈精怪又懂事。小時候第一眼見到凌霄哥哥（宋威龍 飾演）便喜歡黏著他；但對另一位小哥哥子秋（張新成 飾演）卻天壤之別呀！

凌和平／張晞臨 飾演

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲張晞臨在劇中飾演凌和平。（圖／《以家人之名》官方微博）

凌和平是這五人家庭裡的另一位爸爸，雖然叫「和平」但他原本的家庭可一點也不和平。工作狂的他與妻子本來育有一男（凌霄）一女，沒想到女兒因為吃核桃噎到，沒有大人能幫忙而意外過世，妻子對女兒離世無法釋懷，除了自責也怪罪兒子凌霄給妹妹吃核桃、怪罪凌和平眼裡只有工作。失去女兒後，他們搬到李海潮家樓上原本想重新開始過日子，但夫妻倆依舊吵得不可開交最後離婚。也因此凌爸、凌霄便與李海潮一家互相照顧。

凌霄／徐崴羅、宋威龍 飾演

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（左）徐崴羅飾演幼年凌霄；（右）宋威龍飾演凌霄。（圖／《以家人之名》官方微博）

凌霄是凌和平的兒子，原本個性開朗但在親妹妹意外過世後加上母親對他的冷暴力，使他變得寡言也缺乏安全感。小時候只要爸媽吵架凌霄便會躲到樓梯間，李海潮與尖尖見狀，總是熱情邀請他到樓下吃飯、看卡通。之後凌霄爸媽離婚、凌爸忙於工作，凌霄也就和尖尖、子秋（張新成 飾演）一起在李家吃飯、長大。

賀子秋／蕭李臻瑱、張新成 飾演

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（左）蕭李臻瑱飾演幼年賀子秋；（右）張新成飾演賀子秋。（圖／《以家人之名》官方微博）

賀子秋可以說是劇裡最讓人心疼的角色了！媽媽在離婚後才發現自己懷孕，但生下他之後必須工作也疏於照顧孩子，子秋自己照顧自己。原先媽媽被安排與李海潮相親，但之後媽媽藉故返鄉，不僅和李海潮借錢，也把子秋托給海潮照顧。因為害怕被拋棄，小子秋總是不敢踰矩，知道妹妹李尖尖愛吃肉不吃菜，便說自己喜歡吃菜想把肉都留給妹妹；自己洗衣服、幫忙爸爸煮菜，深怕自己有哪裡做不好，就會像那些大人開玩笑說的：「沒有好好幫忙，你爸爸就不要你囉～」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲陸劇《以家人之名》三兄妹劇照。圖／《以家人之名》官方微博

然而，兩位哥哥卻在高中畢業後回到自己的原生家庭，一邊是彼此認定相互珍惜的新家人，一邊是無法選擇但關係淡漠的親生父母，他們在兩個家庭中迷惘徘徊。五年後，哥哥們又回到新家人的身邊，三人終於團聚。但原生家庭所造成的心理問題仍如影隨形。只是這次他們互相陪伴，面對自己心裡的恐懼，也讓父母正視自身的問題，他們以家人之名互相治癒，並與過去的自己和解、成為更好的人

《以家人之名》超長版預告：

※BY INNA CHOU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

以家人為名, 三十而已, 陸劇, 涂松岩, 譚松韻, 宋威龍, 張新成, VogueTaiwan
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