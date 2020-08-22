1萬元上下的七夕精品禮物清單！狗狗飾品超萌、手機套什麼型號都能用

實習記者蕭亭瑀 / 台北報導

面對即將到來的七夕情人節還是毫無頭緒嗎？不想送上太貴重的禮物，害怕會給另一半負擔，但還是想表現一點心意送上一份「夢幻逸品」的話，趕緊看看以下列出的精品小物清單，萬元上下，減輕些負擔又顯得有品味。



1. 絕對不會出錯的必需品──手機套



最平凡的生活必備品，卻也是最不會出錯的禮物選項之一！送上一個可愛又特別的手機套，除了可以讓手機這個最貼近身旁的物品換上一身新衣，讓心情煥然一新，更可以讓對方時時刻刻都看到你的心意。

值得推薦的是這種橡膠材質智能手機套，無論什麼手機型號都可以使用，讓禮物可以用得更長更久。

▲MIUMIU Matelassé 愛心皮革多功能手機套， NT$15,000。

▲PRADA 尼龍多功能手機套，NT$12,500元。

除了手機殼外，可以考慮購入用小牛皮做成的手機套，附上長背帶之後也可以當成小配件直接背出門，時尚感滿滿。

▲CELINE平滑羊皮手機掛帶保護套，NT$22,000。



▲CELINE經典老花平滑羊皮手機掛帶保護套，NT$17,000。

2. 另一個貼近生活的小物──鑰匙圈 / 耳機套



除了手機套，也可以考慮送上一個精緻的鑰匙圈或耳機套當作禮物。同樣是許多人的生活必備品，每天都會帶在身上，也是一個無時無刻看到就能想到對方，有紀念價值的禮物選項。

▲PRADA Saffiano 皮革愛心鑰匙圈，NT$10,500。

▲PRADA Saffiano 皮革鑰匙圈，NT$7,300元。

▲PRADA Saffiano 皮革 AirPods Pro 掛飾， NT$11,000元

▲PRADA AirPods Pro共有多種顏色選擇。



3. 近期大熱門──廢物包



近期大熱的迷你包，雖然看上去裝不下什麼，卻是當下最流行的配件元素，也更適合當成小禮物送給對方，畢竟自己下不了手購入的東西，卻在情人節時收到絕對會很驚喜！送上迷你包除了可以體現這份貼心外，更可以凸顯自己對時尚趨勢的見解呢！

▲MIUMIU Matelassé 愛心零錢包， NT$16,500。

Prada近期新推出的迷你多功能小包，雖然看似裝不下什麼東西，但其實是一個超時尚的穿搭小配件！除了可以掛在包包上，也可以套在手臂或是腰間皮帶上等位置，直接搖身一變成為時尚達人。

在 Instagram 查看這則貼文 ThreadsGen（@threadsgen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 16 日 上午 8:40 張貼



▲PRADA尼龍迷你多功能包，NT$11,500元。

4. 萌到心坎裡──動物小吊飾



身邊有一個熱愛小動物的伴侶，千萬不要錯過Loewe推出的一系列小動物皮件吊飾，樣子可愛，更可以點綴穿搭，體現童心。

▲LOEWE小狗皮革吊飾，NT$14,000。

▲LOEWE企鵝皮革吊飾， NT$14,000。

▲LOEWE小羊皮革吊飾，NT$14,000。

5. 不敗經典──飾品

最能映出一個人的風格，非飾品莫屬，簡約的穿搭配上一個首飾就能顯得時尚有個性，也是七夕的禮物清單必備之一。.

▲LOEWE金色愛心骰子吊飾，NT$3,200元。

▲CELINE SEPARABLES橢圓形黃銅鏡面墜飾，NT$21,000 （吊墜與鍊條分開販售）。

▲CELINE黃銅字母吊飾，NT$5,600。

▲CELINE黃銅CHAINE TRIOMPHE吊飾，NT$12,500。

▲CELINE EDWIGE 銀色黃銅水晶長形耳環， NT$11,000。