fb ig video ETtoday search mobile

1萬元上下的七夕精品禮物清單！狗狗飾品超萌、手機套什麼型號都能用

>

實習記者蕭亭瑀 / 台北報導

面對即將到來的七夕情人節還是毫無頭緒嗎？不想送上太貴重的禮物，害怕會給另一半負擔，但還是想表現一點心意送上一份「夢幻逸品」的話，趕緊看看以下列出的精品小物清單，萬元上下，減輕些負擔又顯得有品味。


1. 絕對不會出錯的必需品──手機套

最平凡的生活必備品，卻也是最不會出錯的禮物選項之一！送上一個可愛又特別的手機套，除了可以讓手機這個最貼近身旁的物品換上一身新衣，讓心情煥然一新，更可以讓對方時時刻刻都看到你的心意。

值得推薦的是這種橡膠材質智能手機套，無論什麼手機型號都可以使用，讓禮物可以用得更長更久。

▲七夕情人節小物推薦。（圖／MIUMIU公關提供）

▲MIUMIU Matelassé 愛心皮革多功能手機套， NT$15,000。

▲PRADA手機套。（圖／品牌提供）

▲PRADA 尼龍多功能手機套，NT$12,500元。

除了手機殼外，可以考慮購入用小牛皮做成的手機套，附上長背帶之後也可以當成小配件直接背出門，時尚感滿滿。

▲七夕情人節推薦飾品及配飾。（圖／CELINE品牌公關提供）

▲CELINE平滑羊皮手機掛帶保護套，NT$22,000。

▲七夕情人節推薦飾品及配飾。（圖／CELINE品牌公關提供）


▲CELINE經典老花平滑羊皮手機掛帶保護套，NT$17,000。

2. 另一個貼近生活的小物──鑰匙圈 / 耳機套

除了手機套，也可以考慮送上一個精緻的鑰匙圈或耳機套當作禮物。同樣是許多人的生活必備品，每天都會帶在身上，也是一個無時無刻看到就能想到對方，有紀念價值的禮物選項。

▲糖果色小物很適合送禮。（圖／PRADA公關提供）

▲PRADA Saffiano 皮革愛心鑰匙圈，NT$10,500。

▲糖果色小物很適合送禮。（圖／PRADA公關提供）

▲PRADA Saffiano 皮革鑰匙圈，NT$7,300元。

▲糖果色小物很適合送禮。（圖／PRADA公關提供）

▲PRADA Saffiano 皮革 AirPods Pro 掛飾， NT$11,000元

▲Prada推出一系列糖果色小物。（圖／PRADA公關提供）

▲PRADA AirPods Pro共有多種顏色選擇。
 

3. 近期大熱門──廢物包

近期大熱的迷你包，雖然看上去裝不下什麼，卻是當下最流行的配件元素，也更適合當成小禮物送給對方，畢竟自己下不了手購入的東西，卻在情人節時收到絕對會很驚喜！送上迷你包除了可以體現這份貼心外，更可以凸顯自己對時尚趨勢的見解呢！

▲七夕情人節小物推薦。（圖／MIUMIU公關提供）

▲MIUMIU Matelassé 愛心零錢包， NT$16,500。

Prada近期新推出的迷你多功能小包，雖然看似裝不下什麼東西，但其實是一個超時尚的穿搭小配件！除了可以掛在包包上，也可以套在手臂或是腰間皮帶上等位置，直接搖身一變成為時尚達人。

▲糖果色小物很適合送禮。（圖／PRADA公關提供）
▲PRADA尼龍迷你多功能包，NT$11,500元。

4. 萌到心坎裡──動物小吊飾

身邊有一個熱愛小動物的伴侶，千萬不要錯過Loewe推出的一系列小動物皮件吊飾，樣子可愛，更可以點綴穿搭，體現童心。

▲七夕情人節送上超可愛小皮件動物吊飾。（圖／LOEWE品牌公關提供）

▲LOEWE小狗皮革吊飾，NT$14,000。

▲七夕情人節送上超可愛小皮件動物吊飾。（圖／LOEWE品牌公關提供）

▲LOEWE企鵝皮革吊飾， NT$14,000。

▲七夕情人節送上超可愛小皮件動物吊飾。（圖／LOEWE品牌公關提供）

▲LOEWE小羊皮革吊飾，NT$14,000。

▲七夕情人節送上超可愛小皮件動物吊飾。（圖／LOEWE品牌公關提供）

5. 不敗經典──飾品
最能映出一個人的風格，非飾品莫屬，簡約的穿搭配上一個首飾就能顯得時尚有個性，也是七夕的禮物清單必備之一。.

▲七夕情人節送上超可愛小皮件動物吊飾。（圖／LOEWE品牌公關提供）

▲LOEWE金色愛心骰子吊飾，NT$3,200元。

▲七夕情人節推薦飾品及配飾。（圖／CELINE品牌公關提供）

▲七夕情人節推薦飾品及配飾。（圖／CELINE品牌公關提供）

▲CELINE SEPARABLES橢圓形黃銅鏡面墜飾，NT$21,000 （吊墜與鍊條分開販售）。

▲七夕情人節推薦飾品及配飾。（圖／CELINE品牌公關提供）

▲CELINE黃銅字母吊飾，NT$5,600。

▲七夕情人節推薦飾品及配飾。（圖／CELINE品牌公關提供）

▲CELINE黃銅CHAINE TRIOMPHE吊飾，NT$12,500。

▲七夕情人節推薦飾品及配飾。（圖／CELINE品牌公關提供）

▲CELINE EDWIGE 銀色黃銅水晶長形耳環， NT$11,000。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

七夕, 情人節, PRADA, MIUMIU, CELINE, LOEWE
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗

粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗

楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感

楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感

39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

「飯糰餡料戒指」大升級！炸蝦天婦羅、鮪魚美乃滋擄獲吃貨女友 生日、情人節禮物首選「單字款項鍊」　四家客製化飾品，幫你傳遞愛情密語 吵架冷戰必看！外國愛情網站教你「7個訊息」打破僵局 韓妞票選最愛用的氣墊粉餅Top 5　連Blackpink Jennie、IU都在用 孫芸芸微風之夜不見人影！范少勳、張軒睿雙帥當店長帶逛，粉絲好心動 Dappei／小腿粗讓你不敢穿短褲？掌握裙長、材質四大關鍵　蘿蔔瞬間隱形 「平價版海洋拉娜」518元太便宜！理膚寶水萬用霜5種超狂用法，全身都能擦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面