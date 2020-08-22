艾莉絲40歲卻依然像少女！向法國女人學習高CP花水保養

剛過完40歲生日的艾莉絲，不管肌膚、體態都有如20世代的少女一般，曾在法國定居，艾莉絲自然向法國女人學習了不少生活美學與保養秘訣….。

年齡只是數字，剛過完40歲生日的艾莉絲，不管肌膚、體態都有如20世代的少女一般，曾在法國定居，艾莉絲自然向法國女人學習了不少生活美學與保養秘訣，講出來讓人超想試試。

法國女人都懂的高CP值花水保養



法國女人喜愛的美妝品項「花水」絕對榜上有名，從花瓣中蒸餾出來的100%花水用途超級多，以下是艾莉絲分享的5種花水用法：

1. 當化妝水直接塗抹

2. 搭配化妝棉/面膜紙濕敷10-15分鐘

3. 在濕髮時噴一點在髮絲，既能保濕、吹乾之後還會散發香氣

4. 穿衣服前噴一點花水在肩膀、鎖骨，後頸，夏天這樣做能降溫沁涼，同時還有香水的作用。

5. 睡前噴一點在枕頭上當作枕頭噴霧。

艾莉絲自創有機美妝品牌「唯有機Oui Organic」在2020年推出一系列純露花水，全程於法國製造、獲得法國ECOCERT有機認證，100%天然成分98%有機成分，共有三種香味「大馬士革玫瑰」、「薰衣草」、「天竺葵」。艾莉絲還分享一個"花水抗痘"小撇步，在痘痘爆發前可先用「薰衣草花水」濕敷，爆發後則用「天竺葵」緩解，調理痘痘的效果相當好。

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法國女人曬完太陽，肌膚還有光澤的秘密…



法國女人熱愛戶外活動，樂於享受陽光，但很多人曬完太陽肌膚還是充滿光澤，如何曬美不曬老。艾莉絲說她在法國住久才發現她們的秘密，「法國女人挑防曬乳除了看防曬係數，也很在意裡面有無保養油的成分，如果沒有她們會在途防曬乳前，先在肌膚上擦一層美容油。」這樣戶外活動一整天，肌膚曬完不僅不會乾，洗完澡還會發亮。

比起運動，法國女人更愛「燃燒系按摩」

法國女人不愛上健身房，她們喜歡靠生活中的習慣維持體態，例如細嚼慢嚥品嘗美食，走路散步到下一個目的地，除此之外她們也很愛「燃燒系按摩」。簡單來說就是洗完澡，用帶緊實配方的美體油或美體乳來按摩全身。

艾莉絲透漏自己生完第二胎，上手臂和背整個增厚，「前六個月因為餵母奶不敢節食，都靠按摩油每天按摩上手臂、腋下淋巴還有小腹來緊緻。」她發現有時候好好按摩比運動還有效，生完半年艾莉絲回台灣參加品牌活動，在場的媒體都以為她瘦身有成。「其實數字還沒到，但因為手臂、背、腹部線條有回來，所以看起來自然瘦。」

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邁入4字頭最難纏的小腹，艾莉絲這樣瘦



最後問艾莉絲，邁入4字頭對女人最大的影響是？「小腹真的會莫名其妙跑出來，而且很難擺脫。」她自己實驗運動+飲食，1個半月瘦3KG、且小腹變超平坦，「那個月我每天6點半起床，吃早餐（牛奶+麥片+香蕉），接著8點去運動，有時是Zumba、有時是拳擊，運動完中午午餐想吃什麼就吃什麼，但晚餐只吃一個雞蛋大小的澱粉，剩下就喝湯，用排骨熬湯裡面加入菇類、大白菜。」這樣做不會太痛苦又能瘦身，很推薦女孩。

1. 早餐：牛奶+麥片+香蕉

2. 午餐：隨意吃

3. 晚餐：一份雞蛋大小的澱粉+排骨湯和菇類、大白菜

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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