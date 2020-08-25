大稻埕半日約會提案！4家店玩手作、小酒館感受老派約會的魅力

周末就跟另一半約在這邊，來場老派約會吧！

大稻埕一直是台北地區充滿愛情氛圍的文藝天地，隱藏巷弄中文青咖啡館、異國風小酒館，吸引許多時髦的年輕男女造訪，加上香火鼎盛的月老廟及周邊一系列以愛情為主題的商店，儼然已成為最具特色的在地文化，一年一度的大稻埕情人節煙火即將來臨，不坊參考我們精選的「大稻埕半日約會提案」，一起來場老派浪漫的散步約會吧。

#01 Lijma 光在金工



DIY打造自己的愛情故事

秉持著人與作品連結的溫度，「Lijma 光在金工」強調將工藝走入生活，透過高端時尚結合在地文化特色，以高訂珠寶規格設計每一件作品款式，成立兩年多以來，吸引了海內外無數追求時尚品味的學員前往朝聖。 七夕情人節光在金工特別推出了一系列適合情侶的情侶對戒與金工手環，此外來到這邊還可以報名親手DIY，讓情侶可以利用午後2~3小時的時間，在專業老師的指導下輕易做出精緻的作品，將屬於自己的愛情故事及元素注入作品精神，打造舉世無雙的飾品配件。

Lijma 光在金工「珠寶私塾」

地址：台北市大同區迪化街一段32巷14號2樓（近北門捷運站）

電話：02-2555-1883

營業時間：每天10:30至18:30（每周四公休）

光在-手工對戒-心心相印

#02 地衣荒物



最時髦的台味選品店

這間隱藏在大稻埕民樂街文化街屋青藝埕裡的選物店「地衣荒物」，店內的裝飾以台灣原生植物點綴空間，販售具樸感、高品質的台灣工藝家作品，包含當代工藝家、古物民具、服飾與配件等等，大部分選品都是來自於台灣這塊土地所生長出來的天然材料製成，主理人創立「地衣荒物」的初衷，就是希望如地衣般為創作者開創發展環境，以「根」意象的Logo象徵尋根、扎根，因此這邊的選物也都能感受到濃厚的本土氣息。

地衣荒物 Earthing Way

台北市大同區民樂街34號1樓

10:30~19:30

#03 幻猻家珈琲Pallas Café



在老宅中品味靜謐咖啡時光

如同自家官網寫到：「有醒腦的咖啡因、有醉神的酒精，肚子餓的時候也有咖哩飯適於工作、閱讀、發呆、聊天歡迎貓來睡大覺。」位在大稻埕巷弄中的這家老宅咖啡店「幻猻家珈琲」，外觀沒有醒目的招牌，卻在這波文青咖啡店熱潮中，開業至今地位始終屹立不搖，沉穩的色調搭配大量木頭與植物元素，一踏入空間就讓人感受到平靜，值得一提的是幻猻家的餐點與咖啡都是自製的，除了招牌「自製咖哩飯」是人氣品項，這裡的布丁更是必吃。

幻猻家珈琲Pallas Café

地址：台北市大同區迪化街一段14巷14號

電話：02-2555-6680

營業時間：週三12:00-18:00；週四至週日10:00-21:00（週一、二公休）

#04 小城外



感受日式經典酒吧風華

尋訪「小城外」的過程很好玩，必須先穿越一樓的商店到中庭，再沿著左側磨石子階梯走上去，位於大稻埕民樂街一棟老屋的二樓的這間小酒館，英式古典氛圍外觀加上室內播放的爵士樂，讓人彷彿穿越時空來到復古日式酒吧，從東京銀座學藝歸國的調酒師，希望將日式酒吧強調的細膩服務帶給消費者，在這邊你可以靜靜享受不被打擾的兩人時光，透過一杯經典調酒，享受美好夜晚。

小城外

營業時間：週一到週四 19:00-凌晨 02:00

週五到週日 19:00-凌晨 03:00

地址： 台北市大同區民生西路 362 巷 15 號 2 樓





※BY CHARA YU

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