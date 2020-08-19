譚松韻演活《以家人之名》卻把我們看哭了！一年前慟失母親淚願10字讓人鼻酸

不想說譚松韻在《以家人之名》讓人哭爆的演技是來自真實生活，因為就算沒有失去母親，相信她也能演得好。但很確定的是，李尖尖和譚松韻的母親一定都以女兒為傲的⋯

青春成長劇《以家人之名》熱播，劇中擁有兩位校草等級哥哥的女主角譚松韻，也成了許多女孩羨慕的對象。

▲《以家人之名》宋威龍、譚松韻、張新成。（圖／譚松韻微博）



譚松韻飾演的李尖尖，劇中雖從小沒有媽媽但卻在爸爸和哥哥們的寵愛下長大，大剌剌又鬼靈精怪的性格又圈了許多粉。而說到這，也不得不稱讚譚松韻選劇本的能力，過去她也參演過許多好口碑的作品，例如宮鬥劇中的經典《甄嬛傳》（2011）、在網劇中殺出一條血路的《最好的我們》（2016）以及雖用五毛特效但憑演技服眾的《錦衣之下》（2019）。

▲（圖／八大電視YouTube截圖）



▲（圖／《錦衣之下》官微）



「超強凍齡臉」



看到上面劇照後不難發現譚松韻的臉蛋幾乎沒變。事實上，2011年《後宮甄嬛傳》時，21歲的譚松韻也是降齡演出14歲的「淳常在」；而時隔9年，這次她在《以家人之名》中初亮相，竟也是剛上升高一的女學生，算算年紀大概是15歲左右，但你知道嗎？實際上譚松韻是1990年出生，今年已經30歲啦！

明明兩部作品相差九年，但角色年齡卻只長一歲，難道說時間在譚松韻的世界停止了？

「年下男收割機」

有趣的是，譚松韻不僅時常減齡演出，CP搭檔也幾乎都比她小！《以家人之名》中，與她將有感情線的「大哥」宋威龍小她9歲，《最好的我們》劉昊然小她7歲、《旋風少女》吳磊也小她9歲⋯⋯因為這樣，譚松韻也有了「年下男收割機」的稱號～

關於失去母親

在《以家人之名》中，李尖尖的母親因為生二胎難產過世，現實中譚松韻也在2019歷經喪母之痛。譚送韻的母親在18-19的跨年夜遭遇車禍，昏迷搶救20多天仍不幸回天乏術。2月4日時，她在微博上寫道：「感謝大家這段時間所有的關心 放心我會好好的，讓大家和媽媽安心。祝大家新春安康！」 ​

▲（圖／譚松韻 微博）



之後在節目《嚮往的生活》裡，譚松韻被問到想許什麼願，她的回答更讓人鼻酸：「我希望我可以夢到她（媽媽）」接著又說：「我希望她下輩子是我的女兒⋯」

▲李尖尖、賀子秋、凌霄天台看流星。（圖／《以家人之名》官微）



在新戲裡有一場景是李尖尖對著流星大喊：「嘿！媽媽！我在這裡，看見我了嗎？！！」或許那個當下已經不只是李尖尖，還有更多的是譚松韻自己，而無論是以哪個角色喊，相信在天上的媽媽都看到了。





※BY INNA CHOU

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