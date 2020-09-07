瑜珈老師Michelle分享2招練出吸睛體態　還能改善圓肩駝背

瑜珈老師Michelle受邀來到VG享受運動，與大家分享兩個瑜伽體式：1.桌式變化、2.反板式，針對臀部、肩膀、手臂、腿部等肌群以及胸肌做訓練，不但能矯正圓肩駝背壞習慣，還可練出令自己滿意的緊實線條與良好體態。

瑜珈桌式變化及反棒式2個瑜伽體式訓練肩臀，改善圓肩駝背困擾、雕塑腰線練出優雅體態

想要擁有令自己滿意的良好體態與緊實線條，其實很簡單。除了健康的生活作息與飲食習慣之外，規律的運動健身也非常重要。

重點不在胖瘦，而是你是否擁有健康的身體與良好的體態



© valentinrussanov

瑜珈老師Michelle在《瑜珈到底在練什麼？瑜伽老師Michelle分享，不只練體態、練線條，還能療癒心靈、陪你更懂自己》文章中談到，大多數女孩們會開始接觸瑜伽，最初通常是為了想要雕塑身形體態或改善焦慮及失眠等症狀。



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Michelle曾因憂鬱症所苦，約一年後才有個接觸瑜珈的機緣，朋友拉她一起去上瑜珈課。當時她還跟朋友說，「我們兩個從年輕一直逛街到現在，我們沒有在運動，不要浪費錢。」現在回想起來，「她真的是我的貴人，從繳完錢後她一次都沒去上課。」



圖片來源 ：Michelle Chu Yoga

今天Michelle老師要與大家分享如何透過瑜珈練出夏日迷人線條



如果你可以把肩膀練得有力，然後臀部也有力，在腰部會有一個曲線出來，就會非常的迷人

瑜珈桌式變化及反板式2招教學影片



特別感謝Space Yoga場地提供

1.初階 瑜珈桌式變化



輔具 瑜珈磚 (若家裡沒有瑜伽磚可用抱枕代替)

1-坐姿、屈膝、在雙腿靠近膝蓋處，夾住瑜珈磚或抱枕

2-雙手放在身體後方，往側邊打開

3-兩腳腳尖稍微內八，腳趾舉起來、腳球的地方往下紮

4-肩膀往後旋開，所以兩個肩胛會有一點點旋向彼此

5-吐氣的時候從腳跟發力，然後臀部抬起到跟膝蓋同高

6-吸氣下、吐氣上，反覆練習

Michelle老師貼心小叮嚀

這樣子就能夠幫助你訓練肩胛跟肩膀、還有臀部的力量，當你用腳跟往下踩的時候臀部的力量是被訓練到的。



© fizkes

2.進階 瑜珈反板式/反向棒式



如果你已經練習瑜珈很久，建議你也可以做反板式的完成式。

1. 坐姿，雙腳往前伸直，雙手放在身體後方，十指會指向腳跟的方向

2. 肩膀往後旋開，兩個大腿併攏然後內旋

3. 肩胛靠近彼此、手推、臀部抬起、頭往後、雙腳往前伸直、兩腳掌踩地

4. 可以在這裡停留5個呼吸

5. 5個呼吸之後腳有力，慢慢的下來

Michelle老師貼心小叮嚀

這個練習的會訓練到我們整個肩胛的力量、手臂後側的力量、還有它是一個全身性的鍛鍊，就是平常我們常常聽到的平板式/棒式/Plank 的相反，所以它相對的會去練習到我們肩胛後面的肌肉，然後也讓胸大肌、胸小肌展開。



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※BY SABRINA LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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