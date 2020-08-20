3星座事業運超強！天秤工作愈換愈好、冠軍是百戰百勝的面試機器

在大環境下職場快速變動，曾經繁榮的產業也可能瞬間淪為夕陽產業，在工作中隨時會面臨到不同的挑戰！無論是工作事務、人際關係，在人生的跑道上總會遇到岔路，12星座事業運、工作總是愈換愈好的星座Top3大公開！

TOP3 牡羊座、天秤座

這兩星座雖然不屬於「變動宮」，不過在人生的跑道上，多換幾次也是無妨的喔！羊座、天秤不像上述兩個星座這麼好動又躁動，通常會換工作往往都是在比較不得已下的決定，因為，他們根本不知道自己想做什麼啊！羊座屬於標準活在當下的星座，跟他們講職涯、講未來只會換來大腦當機，對於工作也總是少了那麼一點規劃，往往得靠著換工作發現自己到底喜歡什麼、擅長什麼；天秤也有類似的症頭，總要在工作中才知道原來自己討厭什麼類型的主管、不能跟什麼人當同事，對這兩星座而言，單一的工作環境只會讓他們做到懷疑自我、懷疑人生，偶爾騎驢找馬多看看別的可能性也是一種不同的選擇，工作只有愈換愈明，但也要有不吃回頭草的勇氣喔！

TOP2 射手座

火象星座射手，每換一次工作就能多認識一批人，對生活也會有新的刺激，可說是工作會愈換愈好的星座TOP2喔！特別是射手同樣在變動宮位，善於快速適應新環境，每每換到新工作都能激發出新的熱情，能在環境的轉換中進步。射手最大的問題就是容易三分鐘熱度，一個環境如果待得太久，往往容易消磨掉射手的意志，或把熱情放在其它地方，要是工作內容數十年如一日，那麼射手在工作上也會慢慢少了靈魂，最後度日如年工作的只有肉體。如果想喚回自己的靈魂，只有透過新的挑戰、新的目標、新的環境，才能讓自己靈肉合一的專注在工作上。

TOP1 雙子座

雖然說滾動的石頭不生苔，老是換工作很難累積年資和薪水，不過對於雙子來說，換工作就像滾雪球，會愈滾愈大顆唷！屬於「變動宮」的雙子本身就有多元發展的潛力，在職場中有挑戰才會有進步，過於安逸、一成不變的工作只會讓他們失去動力，因此如果你對本身的工作內容已經找不到任何新鮮感，不妨考慮轉換別的部門，試試其它工作內容，或直接換個新環境。雖然換工作仍存在著失業風險，不過聰明靈活的雙子，最能給人留下好的第一印象，可說是百戰百勝的面試機器，如果能給自己多一點信心與勇氣，工作愈換愈好也就不足為奇！

不建議老是換工作的星座

獅子座

獅子座的遠見和大器往往超越齡的其它人，在職場中也最容易成為領導者，擅於交際的他們懂得一步一步累積出自己的人脈。一旦轉換工作，過去的人脈可能需要重新整理，要是轉換跑道，甚至得重新歸零。別忘了獅子的傲驕會隨著職場經驗與日俱增的，到了新環境可並不一定會謙和聽話，老是換工作當菜鳥，對獅子來說可不划算。

摩羯座

摩羯座在職場中幾乎可說是邊緣人一般的存在，他們本身閉俗不太懂得分享，也不容易建立自己的人際圈，往往得花很長的時間才能和同事混熟，對新環境適應力極慢的摩羯，若常常被迫砍掉重鍊、重新適應新工作，厭世感也就愈重，對摩羯來說工作最好從一而終，要是內心正在考慮換工作，一定要想清楚了再去做啊！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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