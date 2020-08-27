fb ig video ETtoday search mobile

睡前三個簡單動作　瘦小腹、緊實大腿超有感

>

三個簡單動作，針對女生很在意的馬鞍肉、小腹及大腿的部分，訓練「大腿內外側肌群」以及「小腹腹直肌」的核心訓練！

想要在家鍛鍊核心，只需要一塊瑜珈墊就能夠搞定！這次我們找來ACED Fitness的Mary老師，要教大家三個簡單動作，針對女生很在意的馬鞍肉、小腹及大腿的部分，訓練「大腿內外側肌群」以及「小腹腹直肌」的核心訓練！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Cropped close-up belly thin graceful waist of stylish fitness model with after effective training class© Deagreez

第一招：V Sit+捲腹

建議初學者以12到15下為一組，每天做三組。

Mary老師：「這個動作做完後小腹到腹部這邊的肌群會很明顯地感覺到酸，另外如果你雙腿停留在空中的時候大腿有確實夾緊，那麼大腿內外側肌群至臀部的部分也會有很明顯的感覺。」

1.坐姿雙腳抬起往前延伸伸直，用腹部跟背部核心的力量穩定身體，將大腿肌群夾緊，雙腿在空中停留4秒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2.接著再做一個捲腹的動作。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第二招：進階版V Sit+捲腹

12到15下為一組，每天做三組。

Mary老師：「這個動作是剛剛第一個動作的升級版，透過雙腿打開成V的動作，加強大腿外側到臀中肌的訓練，對於剛開始練習的人，如果一開始身體沒辦法穩定會往後倒，可以在背的下方臀部後方位置放一個球幫助穩定。」

1.坐姿雙腳抬起往前延伸打開成一個大V的形狀，用核心的力量穩定身體，雙腿在空中停留4秒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2.接著再做一個捲腹的動作。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第三招：L型捲腹+反向捲腹

以12到15下為一組，每天做三組。

Mary老師：「慢慢往下延伸下去的時候，大腿內側到小腹、上腹，整條腹直肌，甚至到外側腰部肉肉的部分，也會往內收穩。做這個動作時特別要注意的部分在於，很多學生在做往下延伸這個做的時候會不自覺用腰出力，這樣是錯的，正確方式應該是腿往下延伸停留的時候，用肚子力量讓身體穩住，如果你開始覺得腰痠，就換做反向捲腹。」

1.身體躺在地板上，雙腿併攏慢慢向上抬高，腳背朝天空做L型捲腹。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2.腹部用力，維持雙腿併攏慢慢向下，快碰到地板的時候做停留。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

影片示範

※BY CHARA YU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

你適合瑜珈Yoga還是皮拉提斯Pilates

每天30分鐘，把握「在家運動也很有效」的4個原則！（附上8個適合居家運動的教學影片）

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

瘦小腹, 瘦大腿, 核心訓練, 核心, 川字肌, 馬甲線, 川字, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

睡前三個簡單動作　瘦小腹、緊實大腿超有感

睡前三個簡單動作　瘦小腹、緊實大腿超有感

甘迺迪總統唯一金孫「傑克施洛斯堡」全美爆紅！高顏值、高學歷根本人間寶藏

甘迺迪總統唯一金孫「傑克施洛斯堡」全美爆紅！高顏值、高學歷根本人間寶藏

地表最划算！氣炸鍋10780元➔2890元　減油80%輕鬆變瘦

地表最划算！氣炸鍋10780元➔2890元　減油80%輕鬆變瘦

不是妝濃就美！金老佛爺的簡單化妝術　看起來自然又減齡 最容易出極品「顏值擔當」星座Top 3 ！處女撕漫男、冠軍全網公認 佐佐木希僅穿「睡衣」性感登封！罕見大方秀美背、事業線 「52輕斷食」可能比168斷食法更適合你　醫生實驗3個月瘦9公斤 《性愛自修室》劇迷必收！Pull ＆ Bear把經典畫面做成超帥「照片T」 宋茜新劇《他其實沒有那麼愛你》是女生都該看　4金句曝「男人結婚真相」 「開架小黑瓶」變成面膜，一片含有整瓶精華！吳姍儒愛用MIT面膜也爆紅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面