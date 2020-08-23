曾莞婷出道22年23吋「螞蟻腰」從沒變過　公開5個瘦腰秘訣，每天貼牆站

「本土劇女神」曾莞婷自豪出道22年，23吋的「螞蟻腰」從沒變過，她大方分享5個瘦腰秘訣，女孩一起收藏。

曾莞婷被千禧之愛健康基金會邀請擔任「89量腰日」的年度健康大使，她也在記者會現場分享自出道以來腰圍都一直維持在23吋左右，「身為藝人為了上鏡好看，對外表不能鬆懈，自我身材管理更要嚴謹。」她不藏私公開自己施行多年的5個瘦腰秘訣，總是為腰圍煩惱的網友不妨試試。

1. 簡單但瘦腰效果一流，每天15分鐘「貼牆站」



這個動作超簡單，找面牆壁就能做，首先抬頭挺胸，後腦勺、肩胛骨、腳後跟都貼著牆面，接著縮腹夾背，只要15分鐘就能明顯感覺身體發熱、冒汗。每天持續做一個月就能看到"瘦腰"的效果，另外也能改善駝背、讓背部線條被超美。

2. 維持細腰，冰冷、油炸物絕對禁吃



油炸、冰冷的飲食很容易讓脂肪堆積在小腹和腰圍，所以想維持細腰，這兩種食物絕對要忌口，另外，如果要穿特別貼身的服裝，前一晚、晚餐吃6分飽就好。

3. 一個月量一次腰圍



因為姐姐唸服裝設計科系，年輕時曾莞婷常當姊姊的模特兒，被姊姊拿著捲尺在身上比來比去，「那時都不敢胖，因為差個一兩公分就會破壞衣形。」這也讓她養成定期拿量尺量身形的習慣，每個月一定量一次腰圍，稍微變動就會立刻節制。這次擔任「89量腰日」健康大使，曾莞婷也呼籲一般社會大眾，腰圍應該維持在「男生90公分、女生80公分」的範圍裡，才能避免「三高」的風險。

4. 瘦腰三餐這樣吃



如果感覺腰線有一點變化，曾莞婷就會立刻改變三餐飲食，以下是她推薦的腰瘦三餐，早餐買超商的無糖豆漿喝，搭配2顆水煮蛋+1根香蕉，能開啟代謝、宿便也不易累積。午和晚餐則以肉類和蔬菜為主，頂多搭配一個手掌大小的全穀雜糧，另外她也提醒，想瘦一定要細嚼慢嚥，這樣就不會吃撐，自然就會慢慢瘦回來。

5. 有時間就多做這兩個瘦腰動作



如果忙可以每天花15分鐘做「貼牆站」就好，但如果有空閒時間，不妨多做這兩個瘦腰運動，很簡單看曾莞婷親自示範。

站立卷腹（訓練腰側肌肉）



雙腿與肩同寬站立，一隻手抓握啞鈴，另一隻手扶在耳邊，然後身體向抓啞鈴的一側屈體。若沒有啞鈴，也可以用比較重的水瓶代替。

椅子俄羅斯轉體（同步訓練核心及側腹）



採坐姿，雙腳併攏，雙腳腳尖微微踮起，吸氣收腹，維持骨盆、核心穩定。雙手抬起並雙手指尖互相碰在一起，手臂與地面呈現水平。

身體開始左右旋轉，手臂轉右、雙腿轉左；手臂轉左、雙腿轉右，感覺側腹有微酸感。交替重複動作，過程保持自然呼吸不憋氣。

※BY JASMINE LEE

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