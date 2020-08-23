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5家IG生火的網紅美妝牌台灣都買得到！泰國XOXO霧面唇膏值得包色

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每次到藥妝店都是為了補貨回購嗎？你有多久沒認真逛逛挖寶了？說不定一逛就讓你發現滿滿驚喜！因為近來康是美引進許多國際美妝品牌，有那些被國外美妝部落客大生火的網紅牌、還有韓國潮模自創彩妝品牌，來自各國的好物都僅在康是美限定販售！

無論是歐美派系那神手暈染的藝術系眼妝、還是日韓系清爽又透明感MAX的國民初戀妝，在IG上滑到總是讓人忍不住停下，把療癒滿分的彩妝教學看好看滿、認真學習！但每次被影片中的彩妝品燒到後，才發現竟都來自需要網購代購的國外牌，麻煩程度實在太勸退…？過去有多次這種生火又滅火經歷的各位有福了！其實最近幾年康是美很積極地為各位美妝控和國際接軌，引進了許多限定美妝品牌，例如愛看歐美美妝Youtuber開箱就不陌生的開架彩妝Kokie，韓國百萬級網紅Taeri自創的CILY，還有近幾年因高CP值默默竄紅的泰國彩妝XOXO等等，都可以輕輕鬆鬆在台灣康是美門市中購入，快來看V編挑出的最欠買限定彩妝品牌就是這五家！

亞洲最紅韓系網紅Taeri自創彩妝品牌 誰能不被生火！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

創辦人Taeri就是品牌CILY的最佳代言人，滑IG每次看到她的美照，心中唯一感想就是：「不管Taeri用了什麼，都給我來一份！」而在CILY旗下，V編想推薦的品項是絲絨花漾腮紅。因為對於頰彩，韓系彩妝都能調出最剛剛好完美的色調，絲絨花漾腮紅3色號—粉嫩的粉色、俏皮的珊瑚橘和自然的奶茶棕，剛好包含了最適合亞洲女性的三種顏色，粉質細膩、好推好暈染，尤其是在雙頰上打造出的自然清透色感，就不是其他品牌可以取代的！

歐美美妝Youtuber都為它開箱 高評價眼影盤就選Kokie！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

訂閱人數近五百萬的Kathleen Lights，是很多女性接觸歐美彩妝時最愛的美妝Youtuber，還記得V編第一次認識Kokie，也是因為Kathleen Lights在開箱影片對這個品牌的高CP值讚不絕口。若你身在台灣，對歐美系眼影盤一直躍躍欲試，卻又不想透過代購昂貴的高價眼影、那Kokie眼影盤就是最佳選擇！從淺到深的豐富色系，一盤內就包含了亮面與霧面質地，顯色、好暈染、不飛粉，色系有玫瑰色、金棕色可選，沒什麼難駕馭的顏色，入門歐美眼影盤就從Kokie開始吧。

目標是輕鬆畫出細緻妝感！歐洲化妝師的愛牌—andreia

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

來自歐洲的andreia，推出了許多少專業化妝師的化妝箱中不能少的愛用品呢！而其中最推薦台灣女生入手的是「美好時光液態高光提亮霜」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

它與我們一般使用粉類打亮產品不同，是液態的提亮霜，更能融入肌膚，妝感也會更細緻，因為富含細緻珠光，可以全臉打底、混合粉底液、局部打亮或全身使用，算是一瓶多用的彩妝品！

高CP值的韓系泰國彩妝XOXO makeup，唇膏值得包色！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

XOXO makeup不僅是來自泰國彩妝，更帶有韓系色彩，結合了泰國彩妝的高CP值和韓系對流行與色彩的敏銳度，其中最值得買的就是XOXO融化吧霧面唇膏，全系列共8色，質地令人驚艷地滑順好塗抹，還有防水不易掉色的優點，單擦、疊擦，搭配唇釉都OK，8色從清淡紅潤到鮮豔時尚一手包辦，怎麼擦都零失誤，太值得包色處理了！

來自美國的彩妝新星，少女們誰不愛Rude Cosmetics？

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2016年成立，還算是比較年輕的品牌，所以彩妝品的風格也頗為年輕～像清涼夏夜雞尾酒眼影盤就是這一兩年超夯的九色眼影盤，實用又甜美的配色，質地柔軟，在擁有歐美系眼影高顯色度的同時，珠光又像清涼的雞尾酒般賦予妝容清透感，用這盤畫出的眼妝直接從100分開始往上加，全系列三款更是逼人全打包帶回家！

※BY BIRD WU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

紅色正能量！香奈兒chanel 限量2020秋季彩妝盤點

眼霜步驟怎麼擦才對？眼霜推薦、怎麼挑選，眼周保養問題大盤點

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 藥妝, 網紅, 美妝, IG
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