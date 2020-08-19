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愛馬仕香水500元有找！絕美優雅、CP值破表　七夕禮物就是它

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▲Her和她小香水。（圖／Her）

▲小香水適合送人也適合自己用。HERMES 女性小香水四入組禮盒，原價2850元、特價1988元，點我購買。

記者李薇／台北報導

七夕情人節是送香水的好時機，但常常遇到的狀況是，女孩們一大罐香水噴不完，或是每次出門都想換不同香味，這時，迷你小香水就是最好的選擇，能一次擁有多種不同香氣、瓶身又特別可愛，讓人很想收藏，而且容易入手，購物網站「Her和她」嚴選了多款非常熱門的香氛組合，HERMES（愛馬仕）4入小香水特價1988元，意即平均單瓶不到500元，輕輕鬆鬆就可以掌握住她的心。

時尚都會女子：HERMES 女性小香水四入組禮盒

身為追蹤時尚脈動的女孩，又有點成熟感的大人氣息，送HERMES小香準沒錯，有可愛的Twilly女性淡香精、活力的橘采星光淡香水、典雅的Absolu HERMES之光純香女性淡香精、清新的緋紅火參中性古龍水，約會、上班都可以噴，展現出優雅的氛圍。

▲Her和她小香水。（圖／Her）

▲HERMES 女性小香水四入組禮盒，原價2850元、特價1988元，點我購買。

獨立個性女子：DIPTYQUE 五入小香禮盒

獨立製香品牌DIPTYQUE可以說是懂香的女孩心中的夢幻逸品，因為香味非常獨特，不容易「撞香」，可以說是使用香水的高段班，禮盒中包含：杜桑淡香水、玫瑰之水淡香水、影中之水淡香水、感官之水淡香水、希臘無花果淡香水，都是品牌很經典、熱門的香氣。

▲Her和她小香水。（圖／Her）

▲DIPTYQUE 五入小香禮盒，售價3300元、特價2588元，點我購買。

可愛女孩風：ANNA SUI 童話精靈迷你小香禮盒

ANNA SUI的波西米亞風格裡，經常帶著女孩般的甜蜜可愛，其香氛也是如此，甜甜的、花朵的香氣，讓人一聞就會上癮，是入門香水裡面最百搭、好上手的，禮盒裡面包括許願精靈淡香水、幸運精靈淡香水、童話美人魚淡香水、童話獨角獸淡香水、花悅精靈淡香水，非常適合約會，散發甜美迷人氣息。

▲Her和她小香水。（圖／Her）

▲ANNA SUI 童話精靈迷你小香禮盒，售價2400元、特價999元，點我購買。

除了上面介紹的小香水組合，購物網站「Her和她」正在舉辦「香水特賣會」，囊括各式精品香氛，自18日開跑至26日中午截止，眾多熱門香水4折起，包括：Dior、miu miu、Moschino、愛馬仕、Diptyque等等，加入會員還可獲得「50購物金」可以馬上登入使用，到8月底為止全館消費滿6888再送2%購物金。

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關鍵字：

Hermes, 愛馬仕, 香水, anna sui, diptyque, Her, Her和她
fashion.net

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