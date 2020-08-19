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【奧斯塔羅】感情散了走向分手後　你帶給舊愛什麼成長？

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▲塔羅 。（圖／奧斯塔羅提供）

面對結束後的感情
難免偶爾回想到過往的情景
即使沒了緣分兩人走向分手
但你是否好奇過
你帶給舊愛哪方面的成長呢？

今天就和奧斯老師一起來看看
你帶給舊愛什麼成長？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師相信在過往的這段關係，那時的你們一定起過不少爭執也為了彼此差異的價值觀及想法，努力了不少！畢竟這組牌代表的是努力以及完美，所以在過往對象的內心裡頭，經過和你的相戀分手，相處過程中的磨合，都讓前任了解到感情世界沒有完美的愛情與沒有完美的對象！面對兩人不同的背景與成長經歷，造就了相異其他對象的你，也因為這段感情的結束，感情無法追求完美只有接受不完美。因此這樣的你，也的確讓前任成長了不少，學習面對情感世界中的不完美！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你在過往的情感真的帶給對方不少的成長！畢竟這組牌組多半代表的是理性及規劃，因此不難發現你在感情中不是那種愛情飲水飽的人，你知道感情是要規劃的也需要有自己空間的！感情不是生活的重心也需要共同的目標一起努力，因此這些想法以及理念並沒有隨著你的離開，而讓對方回歸以前的幼稚及太重視當下。舊愛逐漸地也了解，面對愛情是需要規畫、需要一起努力的，並非好像生活中或生命中只要有愛情就夠了，慢慢的前任也著重了現實層面的問題，因此奧斯老師要說你給前任所帶來的改變算挺正向的唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你帶給前任的成熟以及面對情感適時的需要退讓，這些都是舊愛在這段感情所學到的唷！畢竟這樣的牌組多半代表的是自我意識以及愛面子，但隨著你們感情畫下句點，前任也在這段感情中學到面子不是該堅持的愛情重點，面對愛情中的對象適時的退讓並給對方空間也是很重要的。雖然奧斯老師相信在過去的這段感情，你們都不是那種容易放下身段委曲求全的人，但舊愛目前也開始逐漸地改變，委曲求全當然也不致如此，但面對自己的堅持以及愛面子的個性，也開始懂得退讓及調整囉！

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選擇到這組牌的朋友，過去你在感情上應該是算很願意付出自己以及為感情努力的人！這樣的牌組多半代表的包容以及體貼，在過往的關係當中，舊愛可能對於感情的努力以及積極度不高只願意享受你的付出以及享受你的努力。但隨著這段感情的結束，前任似乎開始動搖自己在感情中的堅持，也懂得感情中是需要彼此一起付出一起努力的！調整許多了自己面對感情中的堅持以及高度，適時的表示自己的在意以及關係，也開始懂得讓對方體會到自己的關心。因此奧斯老師要說這段感情中你的努力及付出並沒有白費，至少因為你的努力與付出也讓前任開始做出了改變囉！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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