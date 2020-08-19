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CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

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▲香奈兒秋冬高級時裝系列亮點一次看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

香奈兒（CHANEL） 秋冬高級時裝系列於今（19日）在台展示，衣著靈感來源嘉柏麗香奈兒女士，超乎過往的純粹黑白色，幾乎沒有裙裝，只有絲質的騎士服，搭配率性的「七里格靴」，以致敬永遠的老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），本季亮點更在於，為喜愛小包的時尚迷，設計了掛飾耳機包，其餘像是復古的荷葉邊肩帶、絲絨材質等元素一個不少，叛逆與浪漫終於兼得。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲秋冬高級時裝靈感來源嘉柏麗香奈兒女士喜愛的馬術運動。（圖／品牌提供）

藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）3月時在巴黎大皇宮發表秋冬高級時裝系列，蜿蜒流動的白色地層邊界鑲上黑色線條，便可知本季的色彩主軸，沒有華麗元素也能彰顯浪漫情懷。靈感來源十分多元，像是嘉柏麗香奈兒女士喜歡把自己擁有的賽馬命名為「Romantica」；法國導演夏布洛（Claude Chabrol）執導的電影《女鹿》 （Les Biches），裡面的女性角色既嫵媚時而又像亞馬遜女戰士剛烈；或印象中卡爾拉格斐穿著條紋套裝腳踩騎士馬靴的照片，種種深刻畫面都注入本季單品之中。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲緊身馬褲改為褲管開衩顯露搭配七里格靴，以服飾珠寶配件勾勒輪廓。（圖／品牌提供）

此次維吉妮維婭做出幾個重大變革，包括將緊身馬褲改為褲管開衩顯露搭配七里格靴(seven-league boots) 的造型，是對卡爾本人的致敬，幾乎沒有裙裝或洋裝，運用馬術運動詮釋女性的嫵媚剛毅。品牌經典的「斜紋軟呢」套裝，更是第一次使用按扣設計帶來更靈活的輕鬆姿態，再使用服飾珠寶配件勾勒出堅定的整體輪廓。 為呼應1901年英國愛德華時代風格，以輕盈細緻的羽毛刺繡傳遞浪漫視覺，同時保留80年代的搖滾叛逆，大十字架、飛馬圖騰刺繡等元素，蕾絲上衣搭配馬褲的設計，一柔一剛不顯枯燥，並且運用像是馬毛般的流蘇斜紋軟呢，觸感與視覺上都得到豐盈。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲（依序）綠色亮皮菱格紋皮穿鏈束口包 NT$108,200；莓果色斜紋軟呢迷你掛飾耳機包 NT$27,900；白色菱格紋皮革荷葉邊皮穿鏈小包 NT$48,500；白色菱格紋皮革荷葉邊背帶肩背包 NT$122,200。（圖／品牌提供）

當然，在馬術運動中隨處可見的淺綠色以及莓果色植物，也化作視覺上的調和劑，除了簡潔黑白之外，注入於亮皮菱格紋皮穿鏈束口包，還有首次推出的迷你掛飾耳機包等單品上。本季包款尺寸延續小包當道的潮流，肩帶比起過往寬了許多，更多中性細節，白色菱格紋皮革荷葉邊皮穿鏈小包與肩背包，都在肩帶位置加入了復古浪漫的荷葉邊元素，珍珠與絨布等奢華復古元素則為點睛之筆。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 秋冬, 高級時裝, 卡爾拉格斐, Karl Lagerfeld, 維吉妮維婭, Virginie Viard
fashion.net

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