試・開箱／Dcard討論爆表！質感超越專櫃的「烘焙腮紅」女孩都是7、8塊服役中

記者李薇／綜合報導、攝影 圖／公關提供

近年開架系列的產品品質越來越好，甚至都要逼近專櫃，加上價格又便宜，CP值超高，因此受到很多人歡迎，來自美國洛杉磯的品牌MILANI，就以超美的玫瑰花腮紅還有經典烘焙腮紅，早就是Dcard上面的熱門話題，最近登陸台灣，更是不用找代購，超級方便。

MILANI在網路上討論度最高的就是烘焙腮紅系列，因為粉質超級細緻，又極為顯色，雖然是粉體，但刷上肌膚不會有粉感，反而很像是霜狀腮紅那樣，可以打造出由肌膚透出來的紅潤感，非常厲害。

因為好用的粉質，加上5g、售價才380元的價格，所以受到很多小資女孩喜歡，幾乎都是買了一塊之後就會不斷回購新的顏色，默默就是7、8盒腮紅在服役中，甚至還有人覺得這質感簡直超越專櫃很多大牌的腮紅，相當好用又服貼。

同樣價格實惠、單品好用的腮紅，還有3INA的#甜心小方塊「甜心濾鏡腮紅」，以磚塊感的方盒設計，看起來就像是PANTONE色的色票，讓人看到就覺得相當特別，腮紅粉質偏向粉感，使用起來也是相當顯色，輕輕一抹就可以呈現出好氣色。

其中腮紅採用獨創「空氣感絲絨粉體」，使腮紅粉體如空氣絲絨般輕盈綿密，一抹柔順絲滑零阻力，手殘人也能輕鬆堆疊暈染不卡粉，運用「濾鏡持色科技」，輕刷瞬間與肌膚緊密融合，並達到柔膚磨皮效果，使色澤整日完美貼合肌膚。