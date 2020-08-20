皮膚科名醫點出「毛孔粗大」5大關鍵因素　不適合的保養品別硬用

▲先了解會造成毛孔變大的原因，就能幫助預防粗大毛孔現身。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

身為愛美的女性，誰不想要細緻光滑的水煮蛋美肌，但受到環境氣候影醒，台灣許多人都有毛孔粗大的困擾。知名皮膚科醫師廖苑利指出，毛孔粗大不是一天造成的，想要緊緻毛孔、避免毛孔越來越大，就要先了解毛孔粗大的主要成因，對症下藥，才能有效改善毛孔問題並預防毛孔持續擴大。

1.油性肌皮脂腺發達



油性肌膚的人，皮脂腺比較發達，毛孔本來就會比較大一點，也因為油脂分泌旺盛，粉刺也比較多，容易堵塞住毛孔，進而又使毛孔變大，形成「出油粉刺型」的毛孔粗大表徵。

▲挑選適合自己的護膚品也能幫助預防毛孔變大。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

2.使用不合適的保養品



廖醫師提醒，使用了不適合的保養品，會造成肌膚角質產生過多，角質堵塞了毛孔，也會擴大毛孔。因此，挑選適合自己膚質的護膚品，也是預防毛孔粗大的關鍵之一。

3.不當擠壓粉刺痘痘



長粉刺、黑頭、痘痘是每個人青春期必經的過程，有很多人都有擠粉刺或擠痘痘的習慣，但用力不當和不斷地擠壓容易導致真皮層損傷，肌膚受傷造成毛孔變大、毛孔周圍色素沈澱，也這是一種疤痕的表現。

▲做好清潔是養出好膚質最基本也最重要的一步。（圖／翻攝IG@94_j.a）



4.清潔不當造成毛囊炎



臉太髒也會造成毛孔粗大！廖醫師指出，清潔不當，肌膚髒污過多會使毛囊發炎，進而導致毛孔變大。

5.肌膚老化鬆弛



隨著老化的過程，肌膚內的膠原纖維蛋白和彈力纖維蛋白會慢慢減少消失，皮膚開始鬆弛、下垂，毛孔變得不平整，而使毛孔看起來變得粗大。因為老化鬆弛產生的毛孔，形狀比較特別，像是一個斜斜的水滴形，如果臉上有水滴形的毛孔，代表你已經開始產生老化徵兆，膠原蛋白比較不足了。

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