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吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

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▲TAG Heuer台北101專賣店開幕，邀吳克群擔任嘉賓。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer（泰格豪雅）台北101專賣店今正式開幕，吳克群第二度為品牌站台，大方表示享受與女友陳語安一起戴對錶的感覺「很酷」，並透露經常製造浪漫寵愛另一半，最有趣的一招是把禮物冰在冰箱，讓對方開心尋寶，他說：「喜歡將那一剎那她驚喜的表情存在心底。」

▲▼吳克群TAG Heuer活動 。（圖／公關照）

▲▼吳克群TAG Heuer活動 。（圖／公關照）

▲吳克群一身最愛的藍西裝，搭配TAG Heuer Carrera限量錶。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

因為腕錶單價較高，吳克群深怕踩雷送錯款，因此會先帶女友逛一逛，仔細觀察女方的喜好，他向男性朋友呼籲：「抽點時間陪另一半逛街，但要假裝不知道她想要的款式，最後再獻上禮物。」下周七夕他將先陪阿公過生日，再陪台北陪女友過節，雖然嘴裡喊著節日真多，但掩不住的笑意盡是甜蜜。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲吳克群戴的TAG Heuer Carrera 160週年Montreal復刻限量腕錶（左）222,100元，銀色復刻限量腕錶212,000元。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）
▲TAG Heuer Carrera Sport系列（由左至右）精鋼藍面款188,400元，精鋼玫瑰金黑面款215,400元，精鋼黑面款188,400元，精鋼綠面款188,400元。

今年TAG Heuer歡度160周年，吳克群今佩戴的Carrera Montreal復刻限量腕錶，即是紀念此重要年分之作，復刻自1972年的Montreal腕錶，白色面盤有藍色功能盤並點綴紅黃藍色調，充滿賽車熱血氣息，但吳克群自爆其實開車技術差，是朋友口中的「龜速男」，近幾年收藏的名車也陸續轉賣或送人，只留下「大黃蜂」，他說：「多數時間我騎滑板車，比較能感受人與人的互動，也激發創作的靈感。」

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲開幕期間展出Carrera Heuer 1158CHN首只於1969年作商用之自動計時碼錶（左），首款為車手與運動愛好者而設之賽車計時碼錶古董作Carrera Heuer 3647。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）
▲TAG Heuer全新台北101專賣店開幕，提供錶迷舒適的體驗空間。

同場展出除了當代Carrera Sport自動計時腕錶系列等新錶，TAG Heuer同時展出多款自1916年至50年代的古董時計，呈現品牌與運動賽事的緊密關係；位於台北101購物中心還有另一場古董錶展，為江詩丹頓（Vacheron Constantin）橫越兩世紀女裝時計的展覽，讓錶迷大飽眼福。

▲▼江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓也於台北101展出古董女裝時計。（圖／江詩丹頓提供）

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關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, 吳克群, 江詩丹頓, Vacheron Constantin
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