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鞋包控侯佩岑來小CK大補貨！分享「斷捨離」一原則也太逗趣

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▲侯佩岑來到CHARLES & KEITH逛街補貨，分享超逗趣的「斷捨離」原則。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

侯佩岑今（19日）出席新加坡鞋包品牌CHARLES & KEITH秋季新品活動，以純白襯衫洋裝搭配泡泡辮馬尾的青春樣貌現身，很久沒逛街的她直言：「今天就是來補貨的！」在店內逛得很興奮，侯佩岑本身很喜歡配件類單品，所以家中的鞋子、包包確實比衣服多很多，提到如何「斷捨離」，她大方分享了一個判斷準則，背後還有著超逗趣的故事！

▲侯佩岑 小CK秋季新品。（圖／品牌提供）

▲侯佩岑今日出席CHARLES & KEITH秋季新品活動。（圖／品牌提供）

女神侯佩岑今日身上的小手袋為CHARLES & KEITH秋季新品當中的青春巡遊系列包款，搶眼的撞色方包很年輕、活潑，但較為溫暖沈穩的色系選擇即使是以媽媽的身份來演繹也一點都不違和；而腳上的白色跟靴款則是來自本季的摩登休閒系列，侯佩岑強調：「這是我從家裡直接穿來的。」雖然是高跟款式，但是CHARLES & KEITH的跟高、鞋跟都是經過特別設計的，穿起來很舒服。

▲小CK秋季新品 侯佩岑。（圖／記者王則絲攝）

▲小CK秋季新品 侯佩岑。（圖／記者王則絲攝）

▲侯佩岑身上的撞色拼接方桶包NT＄2,490、白色高跟靴NT＄2,490。（圖／記者王則絲攝）

侯佩岑私下收藏的包包、鞋款數量很可觀，身為一個配件控，「我的鞋子跟包包確實比衣服多很多。」在家擁有一整面牆放置鞋子，能夠一目瞭然，但是因為台灣的天氣潮濕，包包的收納就比較困難，需要放在防塵袋盒子裡保存，平常比較難找，所以習慣先照張相貼在盒子上，想使用時就不怕找不到。

▲小CK秋季新品 侯佩岑。（圖／記者王則絲攝）

▲侯佩岑分享「斷捨離」的方式。（圖／記者王則絲攝）

提到為塞爆的衣櫥瘦身，侯佩岑害羞道：「關於斷捨離的問題，這我也還在學習當中。」坦言自己是個捨不得丟東西的人，「每一個包包我都記得在哪裡買的、什麼時候買的！」但是自己也明白用的永遠是那幾款，所以侯佩岑和大家分享一個準則：「如果你發現已經兩年沒碰過它的話，其實可以送給親朋好友。曾聽過一個專家說，每一樣物品都有它的能量，如果你不把這個能量分享出去，他很寂寞的話，對你的衣櫥會造成負能量。」斷捨離背後超逗趣的小故事讓她也一邊說一邊笑，所以為了包包好、為了衣櫥好，不妨讓包包的價值用分享的方式延續下去。

今日來到CHARLES & KEITH店上，侯佩岑也被燒到不少，除了活動定裝背的小方桶包，另外她也特別喜歡這款鉚釘手提包，是CHARLES & KEITH先前的暢銷包型，不過在今年秋冬換上了全新配色，由棕色麂皮搭配黑色皮革拼接而成，「這個大小我覺得是最可愛的！」。而七夕情人節腳步漸漸接近，侯佩岑則推薦另外一款同樣是麂皮拼接的手袋當作送禮選擇，尺寸輕巧但是容量很實用，重點是百搭，顏色很適合秋天，夏天也能輕鬆搭配，不怕送了之後女朋友不敢背。

▲小CK秋季新品 侯佩岑。（圖／記者王則絲攝）

▲小CK秋季新品 侯佩岑。（圖／記者王則絲攝）

▲（上圖）鉚釘手提包NT＄1,890、（下圖）拼接手袋NT＄2,290。（圖／記者王則絲攝）

CHARLES & KEITH今年秋季新品推出四大主題，包括青春巡遊、摩登休閒、時髦律動和璀璨都會系列，其中可以看到由學府制服概念為發想的青春巡遊系列中，運用了許多學院風元素，值得一提的是鞋款上的「珍珠」裝飾，可愛又提升質感。摩登休閒系列的微正式感，最不受場合限制，不論是上班、與朋友約會都適合。

▲小CK秋季新品 侯佩岑。（圖／記者王則絲攝）

▲「青春巡遊」系列珍珠鞋款，（右）珍珠瑪莉珍平底鞋NT＄1,790。（圖／記者王則絲攝）

時髦律動系列中有許多延伸自上一季的「果凍感」單品，特別有潮流氣息，璀璨都會系列的鞋款在鞋跟部分都十分特別，比如編織的小球和六角形大理石的鞋跟設計都相當獨特。

▲小CK秋季新品。（圖／記者王則絲攝）

▲小CK秋季新品。（圖／記者王則絲攝）

▲「璀璨都會」系列中特別的鞋跟設計鞋款。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

侯佩岑, CHARLES & KEITH, 小CK, 情人節, 包包, 斷捨離, 秋季
fashion.net

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