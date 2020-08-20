「平價版海洋拉娜」518元太便宜！理膚寶水萬用霜5種超狂用法，全身都能擦

▲理膚寶水B5全面修復霜用途多，大受好評。（圖／pakutaso）

記者李薇／綜合報導

如果要說藥妝品牌裡面，有什麼東西幾乎是零負評，那一定是理膚寶水的B5全面修復霜，甚至被譽為是「平價版海洋拉娜」、「萬用霜」，到底它有哪些功效？怎麼塗才可以發揮它最大的效果？這篇一次告訴你，包準你手刀囤貨。

1.取代一般乳霜

最基礎的用法就是把B5全面修復霜當作一般乳霜使用，在精華液之後，薄薄地塗抹在全臉，幫助封存所有的營養成分。

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2.SPA養護肌膚

「保養好像有點不夠力」、「肌膚總覺得還是有點乾」，這樣的狀況常常出現在很多人的日常，這時候可以先用化妝水在臉部肌膚擦拭一遍，接著使用B5全面修復霜厚敷在乾燥的地方，大約半小時之後再擦掉，就像是到SPA館做臉部肌膚保養一樣，滋潤又透亮。

3.蚊子咬、小擦傷的萬用膏

因為B5全面修復裡面含有維生素原B5、積雪草苷、微量元素、雪亞脂等成分，因此可以達到修護肌膚的效果，很多人更是直接把它拿來擦傷口、破皮，一下就可以達到護理的效果。

▲超萬用的全面修復霜。（圖／cherry_blossoms321 IG）



4.妊娠紋淡化修護

根據網友分享，從懷孕開始就會在肚子塗抹B5全面修復霜，當作身體乳液來使用，沒想到現在一條妊娠紋都沒有，可以做到乾燥肌膚修護，同時淡化細紋的效果，相當厲害。

5.紅屁屁舒緩潤澤

寶寶常常都會有尿布疹的問題，紅屁屁的狀況讓家長看到相當擔心，很多媽媽分享，使用理膚寶水B5全面修復霜擦寶寶的屁股，舒緩尿布疹，隨時帶在身上也很方便。

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購物平台「Her和她」推出理膚寶水的B5全面修復霜100ml，原價850元、特價518元，超便宜的價格，全身都可以擦，還不快多買幾條囤貨，到時候沒有特價可就要後悔了。

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