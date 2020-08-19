Le Creuset年度特賣明日開跑！最低3折、振興券加贈迷你烤盅

▲法國鍋具品牌Le Creuset將從明（20日）至8月24日舉辦年度特賣會。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

法國鍋具品牌Le Creuset將從明（20日）至8月24日，於新光三越信義新天地A11 6F信義劇場舉辦年度回饋特賣，此次折扣最低至3折，提供超過600件廚具，像是26cm淺底鐵鍋從原價破萬降至4,500元；燉飯鐵鍋原價13,000元來到3,900元，另外也有振興券加碼優惠，單筆消費滿5千元，加贈價值1,700元迷你橢圓烤盅，民眾此時入手相當划算。

▲Le Creuset 年度回饋特賣每日限定鍋款，20日淺底鐵鍋原價15,000元，降至4,500元；21日火焰橘24cm深圓鐵鍋折後5,000元。（圖／品牌提供）

Le Creuset此次年度回饋特賣有超過600件廚具，提供60種顏色，明星鑄鐵鍋以及造型瓷器、杯組、烤盤等都在特價清單之內，每日也會限定推出不同鍋款，舉例20日登場的淺底鐵鍋原價15,000元，降至4,500元，限量20組。21日有火焰橘24cm深圓鐵鍋，煮湯或是煮粥都相當方便，從原價17,000元降至5,000元，同樣限量20組。

▲薔薇粉拉麵碗特價後來到900元，雪酪卡布奇諾杯組630元。（圖／品牌提供）

22日提供22cm燉飯鐵鍋特賣，迷迭香綠色澤迷人，原價13,000元來到3,900元，限量30組成為必買品項。除了鍋具部分，其餘品項像是薔薇粉拉麵碗特價後來到900元，雪酪卡布奇諾杯組現價630元，會陸續在特賣尾聲23日以及24日登場。民眾關心的明星鍋款部分，愛心鐵鍋最低價5,850元，雪紡粉色的萬用窈窕鑄鐵鍋，深度造型適合燉湯，也來到4,600元就能入手。此外，可用振興券再加碼優惠 （每日限量10組）單筆消費滿$5,000，再加贈價值$1,700 迷你橢圓烤盅。

▲南韓電器品牌Jenniferoom 火速爆紅，以少女心的馬卡龍色系注入迷你電子鍋，約NT$13,900。（圖／品牌提供）

除了法國鍋具品牌Le Creuse，近期南韓電器品牌Jenniferoom 火速爆紅，以少女心的馬卡龍色系注入迷你電子鍋，搭配不沾黏Xylan防腐塗層以及25分鐘快速煮飯功能，兼顧實用性與顏值，並且超迷你外觀，178mm僅僅比手掌略大一些，單身貴族入手剛剛好！