fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】你適合的感情模式是什麼？

>

▲奧斯 。（圖／奧斯塔羅提供）

感情世界千萬種
到底什麼模式適合你呢？

今天就和奧斯一起來看看
適合你的感情模式是什麼吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

抽到這張牌的朋友，奧斯會說最適合你的是不受拘束的戀愛，因為在你們的內心裡面渴望的還是個人空間與自由！這樣的一張牌多半代表的是無拘無束與自由空間，因此你們所適合的模式也就類似如此囉！另外也因為你們的內心多半覺得，感情是不應該受到限制的，你們相信抓得越緊的愛情就越容易胎死腹中，所以你們樂於給另一半空間，也希望另一半給你們自己的空間。另外抽到這張牌的朋友，你們相信自己的自制能力，所以會覺得那些戀愛守則或是規定是如此的莫名其妙，對你們來說，那些是給沒有經驗或不成熟的小朋友談戀愛參考用的！

牌ll

選到這張牌的朋友，奧斯要說你最適合的是穩定不需要再尋覓的愛情，抽到這張牌的朋友相當特別，你們不喜歡速食般的戀愛，對於穩定感情的追求比起ㄧ般人來說也高上許多！因此抽到這張牌的你，要嘛不投入感情、要投入就要是段穩定的戀愛。因為你們的潛意識多少還存在著完美主義的因子，因此還是希望戀愛的另一半是可以和你順順的談場穩定的戀愛。另外值得一提的是，抽到這張牌的朋友，你們在愛情中，是可以為感情付出也可以包容對方的，但對方不能忽視你們的付出或是對你們的付出視為理所當然，而這就是這牌組所點出來的你們囉！

牌lll

抽到這張牌的朋友，最適合的是刻苦銘心的感情模式，奧斯不得不說因為在你們的戀愛世界裡，沒有戀愛小品這種細細品味的戀愛模式，只有轟轟烈烈的感情！對你們來說，談戀愛時就該完全投入自己，談起戀愛還畏首畏尾的，你們可真是不屑一顧。而且特別的是，當大多數人在為了感情結束感到難過或是悲痛欲絕時，你們多半都已經整理好自己，快點尋覓更適合你的人了，當然你們不是沒血沒淚或是冷漠無情，只是對於你們來說，一段擺明無法走到最後且兩人個性也始終存在差異的感情，何來由的要讓它消耗彼此的青春與時間呢？

牌lV

抽到這張牌的朋友，最適合的是尊重與互相的戀愛，在你們潛意識當中，你們認為感情就是該一同經營努力的，你們不像某些人在愛情中是盲目的付出或是一談起感情就拋棄自我！也因為如此，許多感情當中面對的問題你們都能磨合，在你的戀愛字典裡頭「感情沒有磨合不了的問題，只有不願意磨合的問題！」畢竟對你們來說，只有遇到狀況才能了解另一半的個性。不過奧斯還是要建議抽到這張牌的朋友，在面對某些問題的當下，還是要給對方一些空間，因為你們還有不喜歡拖延及喜歡問題快點解決的個性喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

「平價版海洋拉娜」518元太便宜！理膚寶水萬用霜5種超狂用法，全身都能擦

「平價版海洋拉娜」518元太便宜！理膚寶水萬用霜5種超狂用法，全身都能擦

3星座事業運超強！天秤工作愈換愈好、冠軍是百戰百勝的面試機器

3星座事業運超強！天秤工作愈換愈好、冠軍是百戰百勝的面試機器

被甜言蜜語欺騙「戀愛腦」星座Top 3！ 巨蟹腦補完美情人、雙魚耳根子軟

被甜言蜜語欺騙「戀愛腦」星座Top 3！ 巨蟹腦補完美情人、雙魚耳根子軟

IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝 IU身價上億只戴1,000元平價錶　「捐款天使」不是喊假的 趙露思金髮仙氣爆棚！黃肌也適合的5款「顯白髮色」　李聖經、朴敏英都在染 韓國正瘋的「GM減肥法」7天瘦下4.5kg　不用運動照著吃就能瘦 徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 《我們，愛過嗎？》宋智孝異性緣爆棚　全因為她有這「3種特質」 曾之喬穿緊身小可愛曬「聊姐包」　耍寶還是耍性感？網：又看錯重點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面