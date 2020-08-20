【奧斯塔羅】你適合的感情模式是什麼？

感情世界千萬種

到底什麼模式適合你呢？

今天就和奧斯一起來看看

適合你的感情模式是什麼吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞



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抽到這張牌的朋友，奧斯會說最適合你的是不受拘束的戀愛，因為在你們的內心裡面渴望的還是個人空間與自由！這樣的一張牌多半代表的是無拘無束與自由空間，因此你們所適合的模式也就類似如此囉！另外也因為你們的內心多半覺得，感情是不應該受到限制的，你們相信抓得越緊的愛情就越容易胎死腹中，所以你們樂於給另一半空間，也希望另一半給你們自己的空間。另外抽到這張牌的朋友，你們相信自己的自制能力，所以會覺得那些戀愛守則或是規定是如此的莫名其妙，對你們來說，那些是給沒有經驗或不成熟的小朋友談戀愛參考用的！

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選到這張牌的朋友，奧斯要說你最適合的是穩定不需要再尋覓的愛情，抽到這張牌的朋友相當特別，你們不喜歡速食般的戀愛，對於穩定感情的追求比起ㄧ般人來說也高上許多！因此抽到這張牌的你，要嘛不投入感情、要投入就要是段穩定的戀愛。因為你們的潛意識多少還存在著完美主義的因子，因此還是希望戀愛的另一半是可以和你順順的談場穩定的戀愛。另外值得一提的是，抽到這張牌的朋友，你們在愛情中，是可以為感情付出也可以包容對方的，但對方不能忽視你們的付出或是對你們的付出視為理所當然，而這就是這牌組所點出來的你們囉！

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抽到這張牌的朋友，最適合的是刻苦銘心的感情模式，奧斯不得不說因為在你們的戀愛世界裡，沒有戀愛小品這種細細品味的戀愛模式，只有轟轟烈烈的感情！對你們來說，談戀愛時就該完全投入自己，談起戀愛還畏首畏尾的，你們可真是不屑一顧。而且特別的是，當大多數人在為了感情結束感到難過或是悲痛欲絕時，你們多半都已經整理好自己，快點尋覓更適合你的人了，當然你們不是沒血沒淚或是冷漠無情，只是對於你們來說，一段擺明無法走到最後且兩人個性也始終存在差異的感情，何來由的要讓它消耗彼此的青春與時間呢？

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抽到這張牌的朋友，最適合的是尊重與互相的戀愛，在你們潛意識當中，你們認為感情就是該一同經營努力的，你們不像某些人在愛情中是盲目的付出或是一談起感情就拋棄自我！也因為如此，許多感情當中面對的問題你們都能磨合，在你的戀愛字典裡頭「感情沒有磨合不了的問題，只有不願意磨合的問題！」畢竟對你們來說，只有遇到狀況才能了解另一半的個性。不過奧斯還是要建議抽到這張牌的朋友，在面對某些問題的當下，還是要給對方一些空間，因為你們還有不喜歡拖延及喜歡問題快點解決的個性喔！

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