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林又立砸百萬買運動裝備　「跑沒別人快，肯定要最美」

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▲OAKLEY發表與日本藝術家山口歷合作的The Kokoro Collection。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

美國專業運動眼鏡品牌OAKLEY今發表與日本藝術家山口歷合作的The Kokoro Collection，邀名模林又立、棒球新秀余謙與鐵人謝昇諺擔任嘉賓，分享運動墨鏡使用心得。林又立自招迷上運動挑戰超馬後，最在乎裝備是否漂亮又實用，保守估計已砸下超過百萬元，她笑著說：「我肯定是裝備控！我跑得又沒別人快，只有拍照比較美，參加超馬時還有人對我唱情歌呢！只要長得好看、裝備厲害，自然有人會照顧。」

▲▼OAKLEY林又立 。（圖／公關照）

▲林又立自招已砸百萬元買運動裝備。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼OAKLEY林又立 。（圖／公關照）

▲林又立（後）與林可彤共同成立運動用品品牌Hyphy。（圖／翻攝Hyphy臉書）

林又立笑稱只買最好的裝備，因此買遍國內外各大網站，還與同為模特兒的姊妹淘林可彤成立運動用品品牌Hyphy。而運動墨鏡她獨鍾OAKLEY，她分享挑選秘訣除了美型，還要考慮跑步時墨鏡是否會滑動與舒適性，她心疼上一副OAKLEY在運動時掉入海中，今恰好入手最新的藝術家設計款式。

▲▼OAKLEY林又立 。（圖／公關照）

▲棒球新秀余謙（左起）、林又立與鐵人謝昇諺一同出席OAKLEY新品發表會。

OAKLEY與山口歷合作的The Kokoro Collection，以品牌旗下8款經典墨鏡為基礎，點上藍與粉紅漆的鏡腳與鏡框在軸心上高速旋轉，顏料也因此恣意噴濺，構成每一款都獨一無二的圖騰，價位約從6,400元至10,350元。

▲▼OAKLEY林又立 。（圖／公關照）

▲OAKLEY x 山口歷The Kokoro Collection Radar墨鏡，9,500元。

▲▼OAKLEY林又立 。（圖／公關照）
▲OAKLEY x 山口歷The Kokoro Collection Jawbreaker墨鏡，9,950元。
 

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關鍵字：

林又立, OAKLEY, Hyphy
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