防曬要卸妝？一定要補擦？皮膚科醫師解密5大常見「防曬問卦」

▲防曬是否要卸妝？該怎麼挑才好？來看看專業醫師怎麼說。(圖／翻攝IG@2m_ariel、@goodal_official)

記者張毓容／台北報導

做好防曬不僅能避免肌膚曬黑、曬出斑點，更是防止肌膚老化的最大關鍵，但防曬可不是隨便擦擦就有效，不少人對於防曬要怎麼挑、要不要補擦、甚至是否需要卸妝等還是充滿疑惑。這次針對網上最常見的「防曬問卦」，特別請來美麗線時尚診所副院長 溫曉雯醫師來解答，看看5大防曬知識你對了幾個？

▲待在室內還是要看是否坐在窗邊？會被陽光照射到？來判斷是否要擦防曬。(圖／翻攝IG@our_uniform_)



Ｑ：都待在室內的話需要擦防曬嗎？



A：若是在沒有陽光直射進來的室內，可以不用擦防曬，人工光源幾乎沒有紫外線，除非是鹵素燈，但也是在離鹵素燈非常近，且長時間照射下才會有影響。

但如果是靠窗坐，且窗戶沒有窗簾隔擋，長時間坐在那就建議還是要擦防曬，因為長波的UVA可以輕易地穿透玻璃，曬黑我們的皮膚。

Q：防曬一定要補擦嗎？多久補擦一次較好？



A：一般的防曬用品，適合戶外活動的會建議大概每兩個小時就要補擦，如果是劇烈的運動會汗如雨下，或是進行水上活動，或是運動的時候衣物會摩擦得很厲害，補擦的時間間距就要縮短，比如說每個小時或想到就要補擦。

如果是都待在室內就沒有一定的規則，但還是會建議在早上出門前擦防曬用品，到了下午的時候，可以補上有防曬係數的粉底，或者是蜜粉就夠了。

▲挑選防曬品時要依當日活動和個人膚質來挑選。(圖／翻攝IG@jessica.syj、@ponyeffect_official)



Q：防曬產品怎麼挑比較好？



A：建議可從3個部分來看，第一是用防曬係數來挑。如果要從事戶外活動，一定要用SPF50／PA 4＋以上才夠，但如果在戶外時間不會很長，接觸陽光的時間不長，那麼SPF20～30或PA 3＋的防曬係數防曬品就夠了。

再來，以防曬原理來說，有分為物理性防曬跟化學性防曬。物理性防曬主要是添加氧化鋅、二氧化鈦，覆蓋在肌膚表面以反射紫外線，較不會刺激皮膚，但容易顯得厚重、泛白；化學性防曬則是先吸收紫外線再中和，質感比較輕透，但較容易引發敏感。目前大部分的防曬品是物理和化學防曬兼具，一般人使用不會有太大問題，但如果是敏感性肌膚，就建議使用單純物理性防曬，可減低肌膚產生刺激感和不適的機率。

以質地來說，通常添加的防曬成分濃度越高，質地上可能更厚重。在天氣炎熱潮濕的台灣，容易特別對油性或粉刺痘痘肌造成負擔，所以夏天可以盡量挑選質地輕透、不要太黏膩的產品，避免肌膚出油。老話一句，每個人適合的產品都不同，還是要自己體驗過，才能找到適合自己的產品。

Q：複合型防曬乳和純防曬產品哪個好？



A：複合型的防曬用品，除了防曬功能外，可能還標榜潤色、美白、保濕、舒緩、控油、防水等各種功能，但功能越多，相對成分也越多越複雜。建議主要還是要看防曬係數夠不夠，因為使用防曬就是避免紫外線的傷害，所以防曬係數一定要夠。

再來是質地，有沒有適合個人的膚質，夠不夠溫和、會不會太刺激，如果擦上去膚感很舒適就沒有問題，只要兼具足夠的防曬係數，再加上保濕的成分，在大部分的時候都會是一個很好的選擇。防曬的重點就是要天天使用，時常補擦，所以不論是複合型或純防曬產品，只要自己用得順手、用得習慣就可以。

▲若非長效防水或潤色效果強的防曬產品，一般防曬洗臉就可以洗乾淨。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)



Q：如果沒化妝，只擦防曬需要卸妝嗎？



A：如果臉上都沒帶妝，只擦防曬，且是沒有特別標長效防水、或含底妝成分的一般防曬用品，用一般洗臉的清潔用品就可以洗乾淨。但如果是標榜長效防水，適合水上活動的防曬品，或有很強的飾底跟遮瑕的功能，那就需要卸妝了。

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