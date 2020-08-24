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包・開箱／孫芸芸再推坑PRADA托特包！魔術大空間再多雜物都能裝

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▲孫芸芸帶貨PRADA托特包，雙提把、單提把細節一次看。（影／記者王則絲攝） 

記者王則絲／專題報導

只要是台灣第一名媛孫芸芸背上的包款，都會立刻衝進熱銷榜單，早先《ET FASHION》包開箱才為大家介紹了巴黎世家的機車包，今日要來近賞的則是孫芸芸使用的另一爆款「PRADA 托特包」，看似簡約的設計卻有不平凡的魅力，包括許路兒、莫莉⋯⋯等明星也特別示範，大膽用色時髦度滿分之外，還是個容量超驚人的包款，女孩們東西再多都裝得下。

▲PRADA托特包。（圖／翻攝自IG）

▲PRADA托特包。（圖／翻攝自IG）

▲PRADA托特包。（圖／翻攝自IG）

▲PRADA這款托特包深受孫芸芸、許路兒、莫莉⋯⋯等明星們喜愛。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、＠lurehsu、＠molly_chiang）

孫芸芸一身豹紋細肩洋裝斜倚在沙發上，搭配選用的是低調的黑色款PRADA托特包，卻絲毫不減這款手袋的焦點，許路兒示範的是最能襯托夏日氣息的鮮黃色款式，拍起照來發現「出乎意料的好搭」，不管服裝穿什麼，都能讓整身視覺有亮點，而莫莉則是特別為了PRADA這款托特手袋，來到一片向日葵花田中取景拍大片，手中的純白款式也洋溢著簡約的時髦態度。

▲PRADA托特包。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA托特包。（圖／記者王則絲攝）

▲今日為大家開箱黑色與橘色兩款PRADA托特包。（圖／記者王則絲攝）

PRADA於本季推出的這款托特包手袋，不只有黑、白、黃，還有搶眼的亮橘色可選擇，且分為「雙提把」與「單提把」兩種款式，今日《ET FASHION》為大家開箱的是黑色雙提把托特包與橘色單提把托特包。此系列採用柔軟的小牛皮製成，表面荔枝皮壓紋能防刮耐磨，不容易受傷，整個包包呈現同色系，提把與包面一體成形，令視覺上感覺更加滑順柔軟，僅有正面一低調的三角LOGO作為代表性元素。

▲PRADA托特包。（圖／記者王則絲攝）

▲雙提把托特包、單提把托特包內部空間。（圖／記者王則絲攝）

托特包的底部本就頗寬大，上方拉開後更會發現簡直是魔術大空間，兩種款式的內部都氛圍一個大夾層與兩個小夾層，只不過單提把托特包的款式側邊夾層較窄一些，但是容量通通很驚人，不只是大家關心的長夾，甚至是一般的保溫水瓶、折疊傘也是可以放下的，提起來並不會破壞原本的形狀，絕對會是日常實用性很高的包款。

▲PRADA托特包。（圖／翻攝自IG）

▲PRADA托特包。（圖／品牌提供）

▲PRADA托特包。（圖／品牌提供）

▲PRADA Daino Soft 雙手提包NT＄74,000、單手提把NT＄$70,000（圖／翻攝自IG@prada、品牌提供）

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包開箱, Prada, 托特包, 孫芸芸, 許路兒, 莫莉, It Bag
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