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曾之喬穿緊身小可愛曬「聊姐包」　耍寶還是耍性感？網：又看錯重點

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記者王則絲／台北報導

女星曾之喬（喬喬）日前在LONGCHAMP訂製了一款專屬自己的第一個「聊姐包」，英文字母L.J其實就是聊（L）姐（J）的英譯，她開心地提著新包又是吐舌又是扮老虎的，身穿細肩的緊身小可愛，站在在鐵捲門前便拍起了穿搭，陽光下好身材沒得藏，照片一在網上曬出就吸住粉絲們的目光，網友：「我又看錯重點了。」

▲曾之喬曬包。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬曬包。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬曬「聊姐包」。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）

曾之喬自個人YouTube頻道《聊姐了解》開設以來，非常認真地在經營，吸引了許多鐵粉週週守候觀看，這次在LONGCHAMP的My Pliage® Signature訂製包選擇使用卡其色底色搭配天空藍色「L.J」的字母，非常有紀念價值，只不過曾之喬在無意之間展露了好身材，讓許多網友們擺錯了重點：「容易搞錯重點」、「可以分享美胸的方法嗎？」、「舌頭好長！」

▲Longchamp訂製包。（圖／品牌提供）

▲Longchamp訂製包。（圖／品牌提供）

▲名人們都搶背LONGCHAMP訂製包。（圖／翻攝自IG@lurehsu、@yuankuoyuan）

LONGCHAMP的My Pliage®訂製包系列在今年秋天加入了全新的包型與顏色，除了曾之喬以外，男星曹格、許路兒、郭源元⋯⋯等名人也搶背專屬的Signature訂製包，中性的包型男、女都適用，本季客製服務還新增了數字選項。而訂製包系列的另外兩款My Pliage® Cuir與My Pliage® Club包款，新增了天空藍、卡其色、沙漠色、朱紅色⋯⋯等秋冬新色，還加入全新迷你手提包及加大後背包的訂製包型，讓消費者的選擇又更加多元，也更能盡情揮灑創意。

▲Longchamp訂製包。（圖／品牌提供）

▲Longchamp訂製包。（圖／品牌提供）

▲（上圖）Longchamp My Pliage Cuir 手提包NT＄29,000、Longchamp My Pliage Club 手提包NT＄6,200。（圖／品牌提供）

目光回到女神曾之喬身上，其實粉絲們搞錯焦點也不是一兩次，像是近期推薦資生堂化妝品時，身上穿的小背心與搭配「聊姐包」的穿搭是同款，讓人難以不去注意火辣身材；先前曾帶貨Kate Spade、Dior Bobby⋯⋯等美包，也都讓商品淪為配角，但是粉絲們都看得非常開心。

▲曾之喬曬包。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬曬包。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬曬包。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬日常曬包，好身材讓人搞錯焦點。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）

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關鍵字：

曾之喬, 曬包, 性感, Longchamp, 訂製包, 聊姐包, 訂製包
fashion.net

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