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三明治定妝、烘焙法哪個好？依膚質選對定妝法　更持妝控油且不卡粉

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▲▼依膚質選對定妝法　更持妝控油不卡粉。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲依膚質挑選合適的定妝法，能讓持妝、控油效果提升，也能避免卡粉。(圖／翻攝IG@etudeofficial)

記者張毓容／綜合報導　

炎炎夏日裡，許多女生最怕肌膚狂出油冒汗、脫妝變成小花貓，定妝的重要又瞬間被想起。但你知道嗎？不只粉底要依膚質挑選，就連定妝也需要根據不同膚質來變化！像是近來很夯的「烘焙定妝法」、「三明治定妝法」，依照膚質選對適合的定妝法，不僅能讓持妝、控油效果更好，也能避免卡粉、妝感厚重等情況產生。

▲▼依膚質選對定妝法　更持妝控油不卡粉。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲油性肌或混油皮很適合烘焙定妝法。(圖／翻攝IG@cherie_flavor)

油性、混合肌：烘焙定妝法

Step1：上完底妝後，用三角海綿沾取蜜粉餅，在修容處拍上一層蜜粉，用量以看不見毛孔、瑕疵為原則。

Step2：再沾取適量蜜粉，在眼角下方、嘴角或鼻翼兩側等容易脫妝位置，也撲上薄薄一層蜜粉。

Step3：等約3～5分鐘後，用乾淨的粉刷把多餘蜜粉刷掉，利用膚溫讓底妝和蜜粉更融合，使定妝效果更持久。

▲▼依膚質選對定妝法　更持妝控油不卡粉。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲一般肌或瑕疵較多的人可使用三明治定妝法，修飾瑕疵同時維持整體輕透感。(圖／翻攝IG@3ce_official)

一般肌、瑕疵肌：三明治定妝法

Step1：在上完妝前隔離或防曬乳後，先輕拍上一層蜜粉，填平毛孔及肌膚紋理，讓後續粉底能更貼合肌膚，不僅幫助持妝也能提升後續彩妝發色度。

Step2：取適量粉底輕輕按在瑕疵、黯沉明顯的部位，像是黑眼圈、痘疤、毛孔粗大處，局部加強修飾遮瑕效果。

Step3：最後，再使用粉撲沾取適量蜜粉，輕拍全臉定妝。

▲▼依膚質選對定妝法　更持妝控油不卡粉。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲NARUKO 茶樹輕透吸油蜜粉餅，5g，NT$329。

添加多重礦物粉末微粒，兼顧輕薄妝感及優異遮瑕力，輕拍肌膚的瞬間即可收斂油光、校正肌色與柔焦瑕疵，另添加澳洲有機茶樹精油，長效維持妝容避免脫妝的同時，更能幫助對抗油痘肌。

▲▼依膚質選對定妝法　更持妝控油不卡粉。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲LAURA MERICEI 煥顏透明蜜粉，#蜜糖色，29g，NT$1,500。

「底妝專家」LAURA MERCIER擁有多款高人氣好評底妝產品，其中許多彩妝師、美妝部落客都愛用的熱賣神品「煥顏透明蜜粉」，推出全新蜜糖新色#Honey，以低調蜜桃底色帶出溫暖、自然紅潤的光澤，為肌膚帶來好氣色。

▲▼依膚質選對定妝法　更持妝控油不卡粉。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲ETUDE HOUSE 零孔慌持久控油蜜粉餅，9.5g，NT$420。

親膚性微型透明粉末，可協助肌膚維持油水平衡，不僅可幫助底妝更持久，同時也能吸附頭皮油脂與輕拍在唇部進行定妝，是一盒多功效的控油蜜粉餅。

▲▼依膚質選對定妝法　更持妝控油不卡粉。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲DHC 晶亮潤澤蜜粉，7g，NT$780。

擁有高效毛孔遮瑕及皮脂吸附功能，更添加緊緻美肌粉末，配合多種美容保濕成分，讓妝感更加完美持久的同時，亦能呵護肌膚，解決分泌過剩的皮脂問題，並維持清透無瑕感。

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關鍵字：

彩妝, 化妝, 底妝, 定妝, 持妝, 三明治定妝法, 烘焙定妝法, 膚質, 蜜粉, 蜜粉餅
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