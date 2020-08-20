還沒買的看這篇！七夕最粉嫩、可愛的包款盤點　女生絕對愛爆

記者王則絲／綜合報導

雖然2020上半年過的很不平靜，但是很快的也熬到了農曆七月的時節，各位男士們應該沒忘記過幾天就是七夕情人節了吧？如果還沒選好送給另一半的禮物，不妨從這些粉嫩、可愛的包款下手，絕對能深得女孩子的心！

【GUCCI】

在神話故事中，蘋果象徵愛與青春，創意總監Alessandro Michele便將手繪蘋果印花結合GUCCI經典的雙Ｇ LOGO，創造出一系列蘋果印花單品，運用於各式經典包款如GG Marmont、Padlock系列皮件和鞋履上，所有女孩看到無不直呼：「好可愛！」

▲Gucci GG Marmont 蘋果印花迷你翻蓋包，NT＄34,500。（圖／品牌提供）

▲Gucci 雙G 蘋果印花拉鍊小包，NT＄10,000。（圖／品牌提供）

【Salvatore Ferragamo】

Ferragamo將經典VARA鞋款做了延伸，利用蝴蝶結元素呈現一系列的全新包款，包括翻蓋包、托特包和肩背包，新蝴蝶結的中央有一個相較於以往更厚的金屬底座，立體效果更彰顯，尤其是這柔嫩的淡粉色，能喚起女孩的少女心，但又不會過於可愛，保留的是高級感與氣質，款式眾多可針對預算從小至大的包款中做選擇。

▲VARA蝴蝶結系列鍊帶包，NT＄57,900。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

【MICHAEL KORS】

MICHAEL KORS在今年決定用七彩的愛心作為七夕獻禮，涵蓋品牌標誌性的包款如Manhattan、Jessie以及Jade系列，不規則的手繪感帶來滿滿的童趣氛圍，非常年輕可愛，精緻的皮革彩繪輔以搶眼的MK立體Logo、鉚釘裝飾或是金屬鍊帶等設計。

▲（上圖）彩虹愛心印花肩背包，NT＄16,300～19,400、 （下圖）彩虹愛心印花肩背包，NT＄12,400。（圖／品牌提供）

【DIOR】

DIOR今年的七夕系列以紅色波卡圓點為設計主題，為包款們通通換上亮眼新裝，日前曾之喬出席Dioramour快閃店活動時提到，自己最喜歡的就是這個Book Tote系列，拿來送禮很適合。

▲迷你Book Tote包NT＄76,000元。（圖／品牌提供）

▲Dioramour Book 紅色波卡圓點刺繡帆布小型托特包，93,000元。（圖／品牌提供）



【Bottega Venetta】

如果觀望Bottega Venetta雲朵包很久的話，不妨趁著情人節入手搶眼的粉色款式！

▲BV The Pouch 芭比粉編織小羊皮手拿包，NT＄98,200。（圖／品牌提供）

【BVLGARI】

寶格麗（BVLGARI）每年七夕都會推出限定配件禮盒，而今年最搶眼的莫過於Serpenti Cabochon粉彩撞色小牛皮肩背包與絲巾套組，以及薰衣草色金屬水蛇皮包與手環的組合，十分的貴氣奢華，經典包型又不退流行，不只七夕應景，一整年都能拿出來背。

▲寶格麗Serpenti Cabochon粉彩撞色小牛皮肩背包與絲巾套組，NT＄121,900。（圖／品牌提供）

▲寶格麗Serpenti Cabochon薰衣草色七夕限定配件套組包括包款與手環，NT＄109,000。（圖／品牌提供）

【BALLY】

BALLY的鎖匙包之所以適合送給愛人，是因為其背後擁有暖心故事，BALLY先生以愛妻之名創造最知名系列CECYLE，有著包藏情意的意涵，BALLY先生認為每一位女性都該有著可以鎖上自己秘密的小寶盒，為此，包身上的鎖匙孔，則象徵通往女性內心的唯一道路。但重點還是本季新推的CECYLE鎖匙包，特別小巧可愛，令人無法招架。

▲黃色牛皮鎖匙小肩包NT＄27,180、紅色牛皮迷你肩包NT＄14,880。（圖／品牌提供）

最後，PRADA和MIU MIU今年的七夕情人節系列也非常對年輕女孩的胃口，先前《ET FASHION》有為大家開箱示範以下幾款包款，特別推薦PRADA的皮革系列多功能肩背包，質感更勝以往，還有新推出的「可頌包」，超可愛的外形與顏色，是2020療癒包款之一；MIU MIU的愛心形狀系列配件，加上經典不敗的人字紋皺褶設計，則是能蘊含滿滿心意最棒的載體。

【PRADA】

▲（左）Prada Re-Edition Saffiano 皮革多功能肩背包，NT＄58,000、（右）Prada Re-Edition 2006 尼龍「可頌包」，NT＄33,000。（圖／品牌提供）



【MIU MIU】

▲MIU MIU愛心零錢包，NT＄16,500、愛心皮革手機套，NT＄15,000。（圖／品牌提供）

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