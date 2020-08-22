七夕最應景的「粉紅球鞋」總整理！情侶一起穿愛心小白鞋、金秀賢同款

七夕情人節即將來臨，挑選一雙應景的「粉色球鞋、愛心球鞋」當作禮物吧！以下為大家整理8雙近期討論度最高的粉嫩新款，除了洗版社群的NB327，adidas與HUMAN MADE推出的愛心小白鞋，還有金秀賢、李敏鎬的同款粉紅帆布鞋，超適合作為情侶鞋！或是買來滿足迷妹少女心也行(笑)！

2020粉紅球鞋 #Nike WMNS AIR FORCE 1 '07 LX ，NT$3,800

Nike AF1近年推陳出新，不斷推出設計新穎的獨家款式，2020夏天新款以嫩螢光橘與櫻花粉為基底，採用跳躍式的撞色縫線作為設計重點，活力又溫柔感的色調十分迷人。

2020粉紅球鞋 #Converse Nautical Prep Chuck 70 Peony Pink

金秀賢日前拍攝韓國時尚雜誌，以全套粉紅色西裝與亮粉色高筒帆布鞋亮相，展現十足暖男氣息，立刻在SNS上造成轟動，除了服裝整體配色吸睛外，鞋款的特殊條紋設計給人豐富層次感。可惜這款台灣目前沒有進貨，喜歡的朋友可以到代購觀望一下。

2020粉紅球鞋 #Converse All Star '70 Ox 復刻低筒帆布鞋 豆沙粉，NT$2,480

再介紹另一雙台灣買的到的男神同款，長腿OPPA李敏鎬腳上的特殊色「豆沙粉」帆布鞋，其實是品牌默默熱賣的復刻系列，低彩度的豆沙粉吸睛度毫不遜色，而且更好搭配日常著裝。兩位男神同樣以粉紅西裝、白Tee，搭配粉紅帆布鞋 ，比起來李敏鎬更多了幾分率性潮味。

2020粉紅球鞋 #New Balance 827 七夕情人節限定款，NT$2,380

New Balance為慶祝七夕推出一系列情人節限定款，其中最受矚目的當屬透復古鞋款827，以白、粉兩色詮釋女孩對於愛情的夢幻憧憬，鞋面材質以透氣網布拼接皮革，簡約中更顯巧妙細節。

上述圖片三款分別為373、827、997H(左至右)均為女孩專屬限定款，期待女孩穿上它們度過時髦且浪漫的每一天。

2020粉紅球鞋 #New Balance 327 ，NT$2,980

接下來這一雙則是洗版IG，2020 大勢中的大勢的球鞋「New Balance 327。」NB327融合多款品牌經典鞋改良而成，造型獨特，可鹽可甜，今年盛夏一共推出10款配色，其中最受女生們青睞的是這款「裸粉」百搭純色。

在 Instagram 查看這則貼文 徐琁 COS（@cos55555）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 24 日 上午 6:42 張貼

以淺粉雙色搭配香芋紫，特殊方形鞋底皆以清爽的白色作為主調，潮流與優雅並存，將拼色玩出嶄新的高級感，而且加厚中底的增高小心機更讓人喜愛不已！

在 Instagram 查看這則貼文 ! 紀卜心（@eatzzz7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 28 日 下午 11:23 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 GINNY居妮（@ning3035）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 上午 5:45 張貼

2020粉紅球鞋 #EXCELSIOR BOLT LINEN，NT$2,980

來自韓國的餅乾鞋史祖EXCELSIOR，今年夏天使用新材質「自然棉麻 」打造，推出可愛討喜的「棉麻試紙粉」，甜而不膩的夢幻色調，散發清爽舒適的夏日氛圍。

選用柔和配色，對比鞋底的輪胎印痕工業風，剛柔並濟，甜美中帶有率性，選擇不同顏色作為情侶鞋，絕對是路上最亮眼的一抹存在。

2020粉紅球鞋 #PUMA x KIDSUPER STUDIOS Oslo-City ，NT$4,280

PUMA 今年與紐約最受歡迎的創客KIDSUPER STUDIOS 首度攜手，推出秋冬聯名系列新作。以足球運動為靈感，結合 KIDSUPER STUDIOS 的標誌塗鴉美學，為復古鞋型妝點上馬卡龍色塊，土黃色彎刀塗鴉在鞋側畫出亮點，後跟以灰色麂皮裝飾並刺繡上鴿子圖騰，為夏日帶來清新純真氛圍。

2020粉紅球鞋 #Vans Sport，NT$2,380

Vans Sport 以現代工法重新詮釋1994年經典鞋履 Style 73，簡約素淨的米白色鞋款，使用麂皮材質製作而成，配上正紅 Flying V Logo，營造 90 年代復古風格，近看活潑不失特色，遠看正散發溫柔可人氣息。

2020粉紅球鞋 #FILA Ray Tracer 粉藍，NT$2,480

FIla 超人氣老爹鞋款推出少女感「粉藍」配色，溫柔的櫻花粉、湖水藍與棕褐色交織，營造時髦可愛的小清新風格，可甜可帥，超適合情人節送禮，推薦給喜歡同款不同色的小情侶穿搭。

2020粉紅球鞋 #adidas Originals ZX 2K BOOST，NT$5,090

adidas Originals 的經典ZX系列最初因應運動而存在，本季結合時下流行的未來感趨勢，為大家帶來全新體驗。女生鞋款以楊冪腳上的「馬卡龍配色」為主打，黃、粉、紫漸創造夢幻效果，鞋底霓彩炫光效果更顯靈動俏皮！

2020愛心球鞋 #adidas Originals X HUMAN MADE Stan Smith，NT$5,090

adidas Originals 再度與日本潮流元老級大師 NIGO 聯手迎來 Human Made STAN SMITH。純白皮革鞋身以草綠和淺灰為主要色調搭配，除了鞋跟的「DRY ALLS」字樣外，鞋側可愛的HUMAN MADE紅色愛心辨識度極高，帶來畫龍點睛的效果，8/6上市。

2020粉紅球鞋 #adidas Originals X HUMAN MADE Rivalry ，NT$4,690

同樣來自HUMAN MADE聯名款，極具復古風格的Rivalry鞋，以繽紛粉紅混搭巧克力色系，整雙鞋如同夾心餅乾一般，讓人想一口咬下。鞋款內側的HUMAN MADE心型標誌及外側「Gears for Futuristic Teenagers」標語，點出運動時尚新態度。

2020愛心球鞋 #BOSS 2020 七夕限定系列白色皮革運動鞋，NT$13,400

最後來一雙精品級的皮革愛心鞋，BOSS為慶祝情人節，推出七夕限定系列，邀請著名紐約插畫藝術家Justin Teodoro攜手合作，以「BOSS WITH LOVE」主題繪製專屬的紅色心型圖案。

經典設計的白色皮革運動鞋，綴以亮紅色的品牌標誌，並附有白色或象徵愛情的紅色鞋帶，Justin Teodoro的原創愛心圖騰也悄悄融入鞋子設計中，帶有浪漫小心機。

文／美人圈 圖／Beauty美人圈、翻攝自FRUITION、New Balance、adidas Originals、FILA、vans、PUMA、EXCELSIOR、BOSS、ELLE KOREA、Converse、IG@actorleeminho

【延伸閱讀】

2020 七夕情人節限定包款！浪漫夢幻、童趣塗鴉包超吸睛，時髦又實用的送禮首選！



2020春夏「櫻花粉色」鞋款推薦！CONVERSE、NIKE Air Jordan，大勢櫻花粉球鞋都在這～



2020「蘇打汽水色」球鞋9款推薦！adidas復古老爹鞋推出夢幻粉色，春夏來點清爽配色！



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。