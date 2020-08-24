Dappei／新鮮人職場穿搭怕出錯？三類必備單品零失誤率　展現自信與專業

初踏入職場內心總會有千萬個小劇場，擔心服裝儀容是否不恰當而導致上司與同事的不快，其實只要把握穿著不要太過清涼性感、可以隨性慵懶但不能邋遢、足以展現專業形象等這幾點就好囉，趕緊和搭編一起來看看有哪些必備單品吧！

Outer：西裝、套裝

職場上幾乎不會遇見不能穿西裝的場合，因此你可以放心地買好幾套來穿（笑），套裝容易讓人聯想到幹練、俐落以及專業，是出錯較低的單品。新鮮人建議選擇低彩度的色彩，較不會太過突兀，像是定番黑、經典灰、大地色或者橄欖綠都是不錯的選擇，而且在夏日還能抵擋陽光防止你曬黑曬傷，若覺得搭配長褲實在太悶熱不妨挑選短褲的款式， 但著用及膝褲時可選用具有拉長腿部比例效果的跟鞋，能避免顯矮哦！

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Tops：襯衫、T 恤、有領上衣

上衣有許多款式能選擇，襯衫已能說是基本單品，例如一件白襯衫即能讓你玩出千變萬化的造型：最高 CP 值捨它其誰！10 種「白襯衫穿搭」提案！而其他「有領設計」的上衣也能夠讓你更有氣色並提升專業感，或者 T 恤其實也能穿去上班，搭配有時尚感的墨鏡、手提包或者跟鞋就能平衡休閒感，搭配上述所說的西裝也是不失正式又能製造反差感的好選擇之一，但要記住穿著 T 恤時得注意幾個地方，像是領口是否已為荷葉邊、因為材質磅數低導致皺痕多，如果為淺色系的 T 恤更得避免服裝已經泛黃或產生污漬等等。

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Bottom：牛仔褲、西裝褲、中長裙

牛仔褲經典又率性，可說是人見人愛的單品，但仍有些公司會覺得這樣穿過於隨性，規定禁止穿著牛仔褲，不過沒關係！其實你還能選擇西裝褲、寬褲、卡其褲或是裙裝等來展現多樣的衣著樣貌。尤其高腰款式能拉長腿部的比例，受到相當多人的喜愛，踩上一雙跟鞋或靴子更是能讓你氣勢滿分。

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Dappei 結語：

剛來到職場總會帶著一顆既期待又怕受傷害的心，不管是對於未來成就的憧憬，或是當下目標的迷惘，多少都會讓我們有點忐忑不安，因此不如就先藉由服裝來展現自己的自信心與專業度，讓未來更加順利吧！

文字編輯：Ladybird

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