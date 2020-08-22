fb ig video ETtoday search mobile

PUMA聯手emoji把表情穿上腳　adidas「桃機偽出國鞋」限定登場

>

記者鮑璿安／台北報導

運動品牌PUMA此次跨界聯名的主角是大家熟悉的商標品牌 emoji®，各種生動實用的表情符號一躍而上鞋款，像是具象物體火焰、手指，或是得意大笑的黃色小人都隱藏在設計中。另外，adidas Ultraboost 城市系列跑鞋也驚喜注入台灣桃園國際機場的經度緯度，在疫情期間過癮一下。

▲球鞋。（圖／品牌提供）

▲球鞋。（圖／品牌提供）

▲球鞋。（圖／品牌提供）

▲球鞋。（圖／品牌提供）

▲全新 PUMA X emoji® 聯名系列透過社群通訊軟體的視角設計，8月22日開賣 NT$4,280。（圖／品牌提供）

全新 PUMA X emoji® 聯名系列透過社群通訊軟體的視角設計，運用色彩和圖案翻玩鞋款RS 系列，在鞋跟上新增可拆卸的表情符號魔鬼氈徽章，鞋面搭配螢光黃元素，打造搶眼視覺，此外，更悄悄在鞋頭壓印上 「What's Up？」 的隱藏訊息，將通訊軟體的慣用語充分融入整體設計。另一款 PUMA RS-X³ by emoji® 聯名鞋款同樣擁有可拆卸的表情符號魔鬼氈徽章，呼應可愛表情的黃色小人，表達強烈情緒效果，再以黑黃鞋面搭配反光材質，遊走於休閒和率性之間。

▲球鞋。（圖／品牌提供）

▲球鞋。（圖／品牌提供）

▲adidas Ultraboost City Pack 「Taipei」城市系列跑鞋以桃園機場為靈感設計，NT$5,990。（圖／品牌提供）

與此同時，受到疫情影響的「偽出國」啟發，adidas Ultraboost City Pack 「Taipei」城市系列跑鞋將充滿國際感的台北意象注入夏日經典的全白鞋身，雙腳鞋後跟拉環分別印上台灣桃園國際機場的經度緯度，並以行李標籤為設計靈感，於鞋墊與鞋舌處置入小巧思，將機場代碼「TPE」、「TSA」等字樣與條碼標籤印於鞋上，仿造出遊常見的行李貼條，以細節滿滿的機場意象打造台北城市限定鞋款。

鞋側的三條線標誌以簡約的藍紅潑墨點綴全白CAGE，象徵熱情與藍天，中底搭載經典BOOST中底科技，增加避震效果，Primeknit針織鞋面也提供完美包覆，上腳輕盈無負擔。

▲球鞋。（圖／品牌提供）

▲球鞋。（圖／品牌提供）

▲機場代碼「TPE」、「TSA」等字樣與條碼標籤印於鞋上。（圖／品牌提供）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

偽出國, emoji®, PUMA, 運動鞋, 聯名, 表情, adidas Ultraboost, City Pack
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗

粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗

楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感

楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感

39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

「飯糰餡料戒指」大升級！炸蝦天婦羅、鮪魚美乃滋擄獲吃貨女友 生日、情人節禮物首選「單字款項鍊」　四家客製化飾品，幫你傳遞愛情密語 吵架冷戰必看！外國愛情網站教你「7個訊息」打破僵局 韓妞票選最愛用的氣墊粉餅Top 5　連Blackpink Jennie、IU都在用 Dappei／小腿粗讓你不敢穿短褲？掌握裙長、材質四大關鍵　蘿蔔瞬間隱形 孫芸芸微風之夜不見人影！范少勳、張軒睿雙帥當店長帶逛，粉絲好心動 「平價版海洋拉娜」518元太便宜！理膚寶水萬用霜5種超狂用法，全身都能擦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面