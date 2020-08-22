PUMA聯手emoji把表情穿上腳　adidas「桃機偽出國鞋」限定登場

記者鮑璿安／台北報導

運動品牌PUMA此次跨界聯名的主角是大家熟悉的商標品牌 emoji®，各種生動實用的表情符號一躍而上鞋款，像是具象物體火焰、手指，或是得意大笑的黃色小人都隱藏在設計中。另外，adidas Ultraboost 城市系列跑鞋也驚喜注入台灣桃園國際機場的經度緯度，在疫情期間過癮一下。

▲全新 PUMA X emoji® 聯名系列透過社群通訊軟體的視角設計，8月22日開賣 NT$4,280。（圖／品牌提供）

全新 PUMA X emoji® 聯名系列透過社群通訊軟體的視角設計，運用色彩和圖案翻玩鞋款RS 系列，在鞋跟上新增可拆卸的表情符號魔鬼氈徽章，鞋面搭配螢光黃元素，打造搶眼視覺，此外，更悄悄在鞋頭壓印上 「What's Up？」 的隱藏訊息，將通訊軟體的慣用語充分融入整體設計。另一款 PUMA RS-X³ by emoji® 聯名鞋款同樣擁有可拆卸的表情符號魔鬼氈徽章，呼應可愛表情的黃色小人，表達強烈情緒效果，再以黑黃鞋面搭配反光材質，遊走於休閒和率性之間。

▲adidas Ultraboost City Pack 「Taipei」城市系列跑鞋以桃園機場為靈感設計，NT$5,990。（圖／品牌提供）

與此同時，受到疫情影響的「偽出國」啟發，adidas Ultraboost City Pack 「Taipei」城市系列跑鞋將充滿國際感的台北意象注入夏日經典的全白鞋身，雙腳鞋後跟拉環分別印上台灣桃園國際機場的經度緯度，並以行李標籤為設計靈感，於鞋墊與鞋舌處置入小巧思，將機場代碼「TPE」、「TSA」等字樣與條碼標籤印於鞋上，仿造出遊常見的行李貼條，以細節滿滿的機場意象打造台北城市限定鞋款。

鞋側的三條線標誌以簡約的藍紅潑墨點綴全白CAGE，象徵熱情與藍天，中底搭載經典BOOST中底科技，增加避震效果，Primeknit針織鞋面也提供完美包覆，上腳輕盈無負擔。

▲機場代碼「TPE」、「TSA」等字樣與條碼標籤印於鞋上。（圖／品牌提供）