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Dappei／「傘裙」原來是遮肉救星！三種款式簡單搭　蜜大腿、假胯寬都能修飾

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雖然傘裙一直都不是大爆款，但始終是低調經典的存在，其實傘裙外擴的 A 字版型修飾效果極佳，能輕鬆遮住腰部及腿部贅肉，隨便搭都能穿出迷人魅力，不管是極簡日系風、浪漫仙女風、個性雅痞風，傘裙都能讓你輕鬆駕馭！

單色

想要營造日系極簡風格，選擇「素色」傘裙準沒錯！極簡風格的首要元素就是單一選色，不知道該怎麼選色的話建議從純白、純黑下手，進階一些可以選擇黑白配大地色系，而亞麻、棉等天然纖維很適合營造日系氛圍，搭配漁夫帽及小皮鞋、帆布鞋等就俏皮可愛。另外，極簡穿搭關鍵就是「比例」，把握住上身三分、下身七分的原則就能穿出修長身型，清新氣質一秒到手。

▲傘裙穿搭。（圖／Dappei提供）

圖片來源：1 2 3

印花

相較於素色傘裙，印花款更能顯現俏皮的氣質，不論是今年紅回來的變形蟲圖騰、黑白格子、圓點，都能搭出活潑造型，可愛的泡泡袖能為造型帶來甜美的印象，而 T 恤則讓搭配多了一分率性。建議印花裙子因為圖案複雜，可以選擇較素色或基本款的上衣做穿搭，可鹽可甜收放自如！

特殊材質

春夏時把網紗穿上身簡直就是仙女下凡，而秋冬套上皮革傘裙就能搖身一變成個性女孩，但因為材質已經非常搶眼，搭配的上衣應該依照季節選擇簡單款，這樣既能增加層次、展現個性，又不會讓人覺得衣著沒有重點。穿著特殊材質就是為了展現性格，因此獨具特色的髮帶、或是仙氣爆表的編髮便在這裡派上用場，只要凸顯獨特個人特質，連路人都忍不住多看兩眼。

▲傘裙穿搭。（圖／Dappei提供）

圖片來源

▲傘裙穿搭。（圖／Dappei提供）

圖片來源

Dappei 結語：

有沒有發現以上的穿搭幾乎包攬的四季呢？只要選對材質，傘裙是非常百搭、耐穿而且很好上手的衣著單品，端看女孩們想展現的風格是什麼，善用手邊的帽子、髮帶、皮鞋，就能穿出百變風格，心動的話快為自己入手一件實用單品吧。

文字編輯：Ariel

每天都想穿搭裙裝！以點點裙、傘裙、格紋裙混搭打造迷人的日系女孩 Look

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Dappei

https://dappei.com/

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 傘裙, A字裙, 裙子
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