不出國也能享受峇里島度假風　給自己來場身心靈療癒

▲東森自然美101旗艦店，簡直就是坐落在信義區的峇里島，讓人覺得自己是來度假的小貴婦。

圖、文／陳思穎

小時候媽媽都使用自然美的保養品，包含做臉也是，所以一直以來我對這品牌的印象，就是媽媽或阿姨輩的人在使用的，雖然我媽的臉真的保養的很不錯，但我還是覺得自然美應該就是很復古吧！從沒想過要踏進來嚐試，結果完全顛覆我對自然美的想像，經過第一次做臉的幸福體驗後，一試成主顧，看看我現在臉有多亮。





東森自然美目前在台北有四間直營門市，每間店的氛圍都不太相同，我這次來到信義區的101旗艦店，簡直就是坐落在信義區的峇里島，一走進去就看見充滿峇厘島風格的裝潢，又帶點奢華感，覺得自己很像一個來度假的小貴婦，我應該穿個飄逸的長洋裝來這邊拍照，拍完說自己是在國外也完全無違和呀！



除了漂亮又放鬆的SPA環境，服務的美容師也很溫柔細心的接待，覺得自己很像真的來到峇里島做SPA的感覺，從基本的環境介紹，接著坐下來開始做肌膚檢測，整個膚況分析神準到讓我以為來到算命館，肌膚的所有問題透過檢測一覽無遺，非常專業，找到問題後當然接下來就是對症下藥，美容師會針對你的需求給你適合的建議。





因為我本身有一些粉刺的困擾，這次我做的是「NB-1細緻毛孔臉部護理課程」，我原本以為就是單純的做臉嘛，躺下後先卸了妝就開始做臉部及肩頸的按摩，真的很舒服放鬆，接著課程中美容師也很細心的觀察膚況，有提到我有一點黑色素沈澱問題，讓我感到很貼心的服務是，美容師就幫我添加一些美白產品在課程內做局部加強，最後敷完臉起身，照鏡子覺得臉亮到不行，粉刺也清的乾淨溜溜。





做完之後除了季節甜湯還有Q10飲、熱茶可享用，夏天喝綠豆湯最合適了，坐在專用的休憩區可以好好放鬆，完全不會有被催促打擾的事發生，讓我覺得超棒的。女人就是要好好的寵愛自己，除了平時認真工作之外，也一定要花時間好好照顧辛苦的自己，才能時時保持美美的樣貌。不得不說，目前體驗過的每間店，美容師的服務跟產品介紹上都能感受到專業度，也不會感到購買壓力，這一點對我來說也很重要，真心期待下次的課程～

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