風・Luxury／七夕對錶這樣挑不踩雷　實用情人禮甜蜜戴著走

▲模特兒佩戴卡地亞Ballon Blanc de Cartier系列對錶。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

挑選七夕情人節禮物，對錶永遠是實用且分秒都能將心意戴著走的選擇，情人不妨從喜愛的時尚風格、功能需求、預算等3方面考量，尋找適合彼此的雋永對錶，錶款可以是同系列不同錶徑尺寸、亦可從不同錶款但同色系著手，戴出甜蜜感，卻又能保持個人特色，像極了愛情！

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier系列42毫米精鋼腕錶（左）201,000元，Ballon Blanc de Cartier 30毫米玫瑰金鑽錶478,000元。（圖／卡地亞提供）



摩登情人

卡地亞（Cartier）BALLON BLEU藍氣球系列腕錶外型猶如鵝卵石，正面與背面都是渾圓弧形，佩戴時好似懸浮在腕間，能與點綴玫瑰金劍形指針的BALLON BLANC白氣球系列鑽錶配成對，各自展現陽剛或華麗氣息，但卻又如此契合。

▲Hublot經典融合系列ORLINSKI女錶（右）700,000元，計時鑽錶皇金款1,763,000元。（圖／Hublot提供）

高調戀人

放閃無極限！就像Hublot請法國著名雕塑家Richard Orlinski設計的經典融合系列Orlinski女錶，以多角切割錶殼與立體面盤，營造炫目的光影變化，配上錶殼與錶圈鑲滿美鑽的Orlinski計時男錶，愛就是要大聲說出來。

▲雷達表True Square真我系列方形高科技陶瓷系列腕錶（左）60,300元，大尺寸款71,100元。（圖／雷達表提供）

前衛拍檔

時尚品味走在很前端的情侶，看膩了傳統的圓形錶殼，不妨挑戰一下雷達表（Rado）True Square高科技陶瓷方形系列腕錶，黑陶瓷錶呈現方中又帶點圓弧的線條，沒有多餘的綴飾，以乾淨俐落美感取勝。

▲Mido Belluna Royal男錶（左）23,200元，點鑽時標女錶24,900元。（圖／Mido提供）



典雅情侶

想一起邁入機械錶世界、同時追求耐看款式的情侶，Mido（美度表）能滿足所需，新款Belluna Royal雋永系列皇家對錶的藍色面盤上，裝飾太陽放射紋，女錶時標點鑽增添華麗感，均搭載具80小時動力儲存功能的Caliber 80自動機械機芯，是日常容易穿搭的設計。

▲CITIZEN光動能200米潛水男錶（左）13,900元，EO1194-53W光動能女錶16,800元。（圖／CITIZEN提供）

同色控

對錶未必得一模一樣，兩人各取喜愛的功能款式，再挑相同色系，也能讓人感受到滿滿的甜蜜。CITIZEN今年七夕女錶發表亞洲限定版的櫻花金光動能女錶EO1194-53W大三針款與FB1453-55W計時碼錶；男錶則主打光動能200米潛水錶款BN0159-15X，均配備紅色面盤，呼應熾熱愛情。