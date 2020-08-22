Dappei／小腿粗讓你不敢穿短褲？掌握裙長、材質四大關鍵　蘿蔔瞬間隱形

不管你的蘿蔔腿是天生還是後天習慣造成，腿部肉肉的有時穿搭起來線條就是沒那麼好看，不過別擔心，Dappei 現在就整理給你看該穿什麼、不該穿什麼，只要留意一些小 tips，就能靠衣服修飾缺點，視覺上讓腳輕鬆變得又長又瘦！

寬褲就是你的好朋友

已經流行很多年的寬褲，相信好處不用多說了吧！基本上不挑人穿，各種身形的女孩都可以駕馭，最大優點就是不顯腿型的寬褲管，讓蘿蔔隱藏的好好的。選對了褲子讓肉肉小腿瞬間隱形，配上短版上衣比例還會更修長喔！

圖片來源：1、2、3

※ 避開合身貼腿的褲款，那只會讓你的蘿蔔腿原形畢露！

裙子長度要拿捏

長裙和洋裝也是肉肉小腿女孩的好選擇，謹記 A LINE 版型、寬鬆不緊身以及超過膝蓋長度的三個原則就沒問題，裙子長度如果剛好在膝蓋，就讓視覺卡在小腿最粗的位置，這樣發達的小腿肌反而更明顯！再短一點或是八、九分長度的都會比較適合。

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材質挑硬挺的穿、深色系為佳

布料厚度也是需要注意的地方，材質不能太薄才不會過於顯現小腿。普遍最常見的安全牌為牛仔丹寧材質，夏天怕熱的話其實西裝褲材質也很推薦，不用擔心太過正式，像圖片中間所示範的 LOOK，搭配 T 恤也很 OK。

色系上深色絕對是首選，黑色、深藍色等修飾效果極佳，花色也以不要太花俏的花紋為主，不然視覺重點一下子就跑到腿部去了。

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※ 盡量避免飽和亮色系的下半身，容易膨脹、放大缺點。

球鞋替代細跟鞋

相信許多女孩跟搭編一樣，大部分的時候還是覺得穿平底鞋和球鞋方便，而蘿蔔腿女孩只要避免高筒的鞋款截斷小腿線條，不要太厚重的鞋型基本上沒問題，選擇露出最細的腳踝和多一點腳背線條，也會顯得比較修長。

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※ 細跟高跟鞋走路時因為施力的關係，小腿為了維持平衡肌肉會非常明顯。

Dappei 結語：

蘿蔔腿真的很難搞啊，如果真的很在意，當然平常該做的按摩和拉筋也不能少，勤勞一點相信日子久了一定能看的到變化。不過如果偶爾想偷懶，不妨靠穿搭來做修飾，對比之下效果都不錯喔！

文字編輯：Becca

Dappei

水腫腿、蘿蔔腿、蜜大腿都能藏好好！有了藏肉穿搭法則，再也不怕當個「肉肉女」！



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