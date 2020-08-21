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Dappei／快來學吳卓源的美式休閒穿搭！Oversize T、運動褲　私服單品大公開

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憑藉著音樂才華闖蕩各國，2017 年於台灣出道成為耀眼新星，歌手 Julia 吳卓源來自澳洲，大學就讀於美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），身為俗稱的「ABC」，私下穿著也相當美式休閒，跟著 Dappei 一起來看 Julia 私服穿搭的必備單品吧！

Oversized T-shirt

若有追蹤 Julia 社群帳號的人便知道，「下衣失蹤」穿著幾乎成為 Julia 的招牌穿搭，並且不論季節，只要有 Oversized T-shirt 便足矣！單穿 T-shirt 看起來非常輕便休閒，可加上腰包為整體增添造型重點，若想學習 Julia 的 Oversized T-shirt 穿搭，卻又不想展露太多腿部肌膚，可以著用單車褲讓活動更加自在，多少也有防曬的作用。

運動長褲

寬鬆的運動長褲舒適度十足，風格美式休閒的 Julia 會搭配短版上衣，或將 T-shirt 下擺綁成結，露出腰部，比例也顯得較好，搭配精緻的飾品配件，或近來時尚 Icon 都在背的短背帶「腋下包」，都能讓氣場大幅提升。

▲吳卓源穿搭。（圖／Dappei提供）

▲吳卓源穿搭。（圖／Dappei提供）

運動短褲

Julia 曾發文表示「上班跟下班的差別就在我的下半身」，一定要換上寬鬆短褲才能感受到下班，由此可見短褲對於 Julia 來說是不可或缺的單品，寬鬆的運動短褲除了舒適外也別有青春氣息，直接穿著成套的運動服搭配球鞋，輕鬆又有型，或者搭配 T-shirt 並將下擺紮進短褲，注意打理髮型、妝容以及配件的挑選，才能穿得隨性而不隨便！

▲吳卓源穿搭。（圖／Dappei提供）

▲吳卓源穿搭。（圖／Dappei提供）

▲吳卓源穿搭。（圖／Dappei提供）

Dappei 結語：

Julia 於近日發行了英文專輯《5 pm》，是去年（2019） 12 月發行的第三張專輯《5 am》之英文版本，但 Julia 也在 Instagram 留言表示自己正在準備全新的英文歌曲，讓歌迷非常期待！

文字編輯：Zoey / 圖片來源：IG@juliawu94

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Dappei

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, julia, 吳卓源
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