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吳姍儒不當「奔三老姐姐」 自爆4點睡也能擁有發光肌

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▲▼ 吳姍儒自爆4點睡也能擁有發光肌 。（圖／翻攝自FB/吳姍儒SANDY WU）

▲Sandy私下是保養控，清潔、保濕、拉提天天做足。（圖／翻攝自FB/吳姍儒Sandy Wu ）

記者曾怡嘉 / 台北報導

上周剛滿30歲的Sandy吳姍儒，保養做足的她完全看不出實際年齡，過去一碰灰塵就大花臉的她，現在竟然完全不會，Sandy坦言，其實保養品並不是越貴越好，反而成分溫和、天然的保養品，能夠給肌膚更好的滋養。

▲▼吳姍儒自爆4點睡也能擁有發光肌 。（圖／品牌提供）

▲Sandy皮膚爆好，但以前也曾為肌膚敏感所苦。（圖／品牌提供）

Sandy分享，人家說年紀越大，肌膚越容易出問題，但我剛好相反，我是越來越穩定，尤其最近工作爆忙常常到4點才睡，隔天早上又是8點的通告，化妝師完全看不出來我睡這麼少，還誇讚我的臉很亮，很好上妝。

保養需要由內到外

她認為保養需要由內而外，在飲食方面，她會補充大量的白木耳、大黃瓜和水果，盡量吃健康且清淡的食物。平時最重視保濕，強調「讓肌膚喝飽水」很重要，有時還會拿乳霜當成眼霜，塗在眼周周圍，水分夠就不容易長皺紋。

▲▼吳姍儒自爆4點睡也能擁有發光肌 。（圖／品牌提供）

▲初時肌 玫瑰超導修護露，150ml，1,180元。

濕敷安定燥熱肌

這次30歲的生日，Sandy送給自己的禮物是去露營，她一直在想晚上該如何保養好，因為畢竟在戶外跟室內不同，現在夏天悶熱，本身又是一熱就會起疹子的人，所以我會特別帶初時肌的玫瑰超導修護露，當天晚上就用它濕敷，隔天肌膚乖乖聽話。

每晚靠3招駐顏 

她睡前保養的步驟很簡單，首先用化妝水打底、再用精華液加強、然後薄擦一層乳霜鎖水，把精華全部鎖在肌膚裡，早上起床整張臉就會超亮的。夜晚尤其喜歡使用修護水凝霜，擦起來完全不油，抹到肌膚上馬上會化成水狀，而且10元硬幣大小就可以擦整張臉、脖子跟擦手肘，CP值非常高。

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▲▼燥熱肌保養推薦。（圖／品牌提供）

▲Melvita 玫瑰花粹，100ml ，650元 。

▲▼燥熱肌保養推薦。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 皇家蜂王乳蜜露，150ml，2,750元。

▲▼燥熱肌保養推薦。（圖／品牌提供）

▲REN 鮮果C亮采水凝晚霜，50ml 2,300元。

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關鍵字：

吳姍儒, 保養, sandy, 保濕, 夏季保養
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