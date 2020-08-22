「小雛菊刷具」顏值爆高！白白軟毛化妝超療癒　收全套就能湊成花束

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@南方圓月亮、@CICI化妝刷

美妝產品除了講求功能，漂亮的外觀造型更吸引人，最近就有一款「小雛菊刷具」在小紅書上爆紅，白白蓬蓬的刷毛做成花瓣形狀，中心加上一點黃當作花蕊，再搭配草綠色刷柄，完全就是一朵盛開的小雛菊！而且不同大小、功能的刷具都都是類似模樣，湊一整組就能變成雛菊花束。

「小雛菊刷具」是由中國CICI化妝刷所推出，高顏值外表引起熱烈討論，這系列有腮紅刷、眼影刷、眉梳、睫毛梳等大大小小共16支刷具，整系列都仿造小雛菊造型設計，刷毛部份是白色，中心加上黃色點綴，刷柄是青翠的綠色，外型可愛清新，整組放一起宛如花束，女孩們看了超心動。

其中最可愛的就是腮紅刷了，軟軟的刷毛做成立體的五朵花瓣，中間是黃色的花蕊，沾上腮紅看起來粉嫩嫩，Q度更升級，讓人完全少女心噴發。想入手的話不用擔心它中看不中用，這系列的刷毛使用起來柔軟不扎臉，也很耐洗耐用，有了它們化妝過程療癒度滿分。

喜歡造型可愛的化妝品，也可以看看美國品牌JUNO&Co.與《海綿寶寶》合作的聯名系列，這系列有三款美妝蛋，黃色海綿加了海綿寶寶五官逗趣可愛，派大星款是粉紅海綿，還有小顆的美妝蛋是小蝸造型，整組還會附贈一顆肥皂，超Q造型讓粉絲超想收藏。整套售價美金24元（約台幣705元）。

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