孫芸芸背殺美照藏辛酸　滑一大跤、被海蟑螂嚇死

▲孫芸芸到金山神秘海岸拍美照。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情爆發前，孫芸芸常在澳洲陪一雙兒女讀書，經常曬海邊的穿搭照，而今年無法前往，她依然能發掘台灣之美，戴上自創飾品品牌YUN YUN SUN首飾，到金山神秘海岸拍美照，無論是紅洋裝展現女神氣場，或是黑色連身裝大露美背與玉腿，都讓網友大讚，但美照背後其實藏辛酸，她不僅對海蟑螂心生畏懼，還不小心滑了一大跤。

▲孫芸芸穿大露美背黑色連身裝，搭配YUN YUN SUN超大的耳環與手環。



▲孫芸芸海邊look不忘大秀招牌玉腿。



孫芸芸透過助理表示，在海邊大石滑倒後已到醫院照X光，尾椎骨頭沒有受傷，謝謝外界關心。她開心分享在金山神秘海岸拍攝的美照，穿上簡單的黑色露背連身裝，必搭YUN YUN SUN超大的耳環，並將多個手環往上戴，示範海邊小旅行的時髦穿搭。

▲換上美國設計師品牌Mara Hoffman的紅色長洋裝，孫芸芸輕鬆展現女神氣場。

換上美國設計師品牌Mara Hoffman的紅色長洋裝，孫芸芸跨坐在礁岩上，輕鬆展現台灣第一名媛的氣勢，不過美麗背後其實心裡有點發毛，因為她快被海蟑螂嚇死了。

▲孫芸芸讚嘆美景，但不小心在礁岩上滑一大跤。

