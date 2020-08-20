fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸背殺美照藏辛酸　滑一大跤、被海蟑螂嚇死

>

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

▲孫芸芸到金山神秘海岸拍美照。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情爆發前，孫芸芸常在澳洲陪一雙兒女讀書，經常曬海邊的穿搭照，而今年無法前往，她依然能發掘台灣之美，戴上自創飾品品牌YUN YUN SUN首飾，到金山神秘海岸拍美照，無論是紅洋裝展現女神氣場，或是黑色連身裝大露美背與玉腿，都讓網友大讚，但美照背後其實藏辛酸，她不僅對海蟑螂心生畏懼，還不小心滑了一大跤。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

▲孫芸芸穿大露美背黑色連身裝，搭配YUN YUN SUN超大的耳環與手環。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）
▲孫芸芸海邊look不忘大秀招牌玉腿。

孫芸芸透過助理表示，在海邊大石滑倒後已到醫院照X光，尾椎骨頭沒有受傷，謝謝外界關心。她開心分享在金山神秘海岸拍攝的美照，穿上簡單的黑色露背連身裝，必搭YUN YUN SUN超大的耳環，並將多個手環往上戴，示範海邊小旅行的時髦穿搭。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝孫芸芸　ＩＧ）

▲換上美國設計師品牌Mara Hoffman的紅色長洋裝，孫芸芸輕鬆展現女神氣場。

換上美國設計師品牌Mara Hoffman的紅色長洋裝，孫芸芸跨坐在礁岩上，輕鬆展現台灣第一名媛的氣勢，不過美麗背後其實心裡有點發毛，因為她快被海蟑螂嚇死了。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

▲孫芸芸讚嘆美景，但不小心在礁岩上滑一大跤。
 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

孫芸芸, YUN YUN SUN
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

影后被LV 9萬字母項鍊燒到　與芭蕾首席男舞者撞同款

影后被LV 9萬字母項鍊燒到　與芭蕾首席男舞者撞同款

IU身價上億只戴1,000元平價錶　「捐款天使」不是喊假的

IU身價上億只戴1,000元平價錶　「捐款天使」不是喊假的

538萬名錶僅31克　超輕量材質開放客訂

538萬名錶僅31克　超輕量材質開放客訂

木村拓哉帶15,300元萬寶龍筆上工　天天換雷朋墨鏡當型男 謝金燕戴蕾絲口罩被搶光　換上名牌小熊款可愛爆表 亮・珠寶／可轉換設計超驚喜　項鍊變手鐲、珍珠帶扣竟有12種配飾 Swatch把威尼斯水怪變可愛了！　驚訝表情、繽紛色彩顛覆巨獸想像 陳庭妮搞丟鑽石耳環哭哭　寶貝卡地亞手環24小時不離身 柯南迷荷包要破了！　夏日祭典秀上百件周邊商品，粉絲都搶這罐 Gucci Logo銀戒7200元誘入門　加鑰匙元素洩甜蜜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面