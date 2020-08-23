手殘也能做出卡通人物便當！「史努比可食用貼紙」一秒完成　直接吃掉呆萌狗

編輯／Emily 圖／翻攝自snoopy.co.jp、tabe-art.com、megahouse.co.jp

日本很流行做卡通人物造型手作便當，有的用海苔、起司、火腿等簡易食材就能拼出角色，但對手殘的料理新手來說還是太過困難，最近日本PEANUTS就推出了一款「史努比可食用貼紙」，只要把貼紙剪下來黏到食物上，就能輕鬆完成卡通造型餐點，讓你直接把萌萌史努比吃下肚。

「史努比可食用貼紙」看起來就像普通貼紙，但其實它是由糯米紙所製成，把想要的圖案剪下來，可以直接黏貼到食物上，吃下去不會有特殊味道，單純就是個裝飾，使用方法簡單、方便，對於手不靈巧又想做可愛餐點的人來說，是個超級救星，身為史努比粉絲更是被燒到不行。

PEANUTS這次的可食用貼紙共有兩款，第一款是以史努比五官為主，裡面有17個圖案，可以自由剪下來黏貼，很適合用在白飯、湯圓等白色的食材上，搭配起來就是白臉長出史努比呆萌五官。

另一款是史努比和角色們，裡面有14個圖案，貼到食物上就像直接把《PEANUTS》漫畫畫上去，就連咖啡奶泡表面也能貼，實在是太Q啦！這款貼紙目前已經開始販售，售價330日圓（約台幣90元）。

把食物做成卡通人物造型，會讓人心情大好，人氣超高的角落小夥伴就有推出一款製冰模型，可以做出貓咪、企鵝、恐龍…全部角色的造型冰棒，可以挑選想要的水果打成果汁，倒入角落小夥伴製冰盒，冷凍後就能輕鬆完成冰棒，可愛造型看了好療癒，夏天吃下去更是消暑。這款製冰盒售價3,500日圓（約台幣972元）。

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