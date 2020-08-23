fb ig video ETtoday search mobile

手殘也能做出卡通人物便當！「史努比可食用貼紙」一秒完成　直接吃掉呆萌狗

>

編輯／Emily　圖／翻攝自snoopy.co.jp、tabe-art.com、megahouse.co.jp

日本很流行做卡通人物造型手作便當，有的用海苔、起司、火腿等簡易食材就能拼出角色，但對手殘的料理新手來說還是太過困難，最近日本PEANUTS就推出了一款「史努比可食用貼紙」，只要把貼紙剪下來黏到食物上，就能輕鬆完成卡通造型餐點，讓你直接把萌萌史努比吃下肚。

▲史努比可食用貼紙。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

「史努比可食用貼紙」看起來就像普通貼紙，但其實它是由糯米紙所製成，把想要的圖案剪下來，可以直接黏貼到食物上，吃下去不會有特殊味道，單純就是個裝飾，使用方法簡單、方便，對於手不靈巧又想做可愛餐點的人來說，是個超級救星，身為史努比粉絲更是被燒到不行。

▲史努比可食用貼紙。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

PEANUTS這次的可食用貼紙共有兩款，第一款是以史努比五官為主，裡面有17個圖案，可以自由剪下來黏貼，很適合用在白飯、湯圓等白色的食材上，搭配起來就是白臉長出史努比呆萌五官。

▲史努比可食用貼紙。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

▲史努比可食用貼紙。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

▲史努比可食用貼紙。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

另一款是史努比和角色們，裡面有14個圖案，貼到食物上就像直接把《PEANUTS》漫畫畫上去，就連咖啡奶泡表面也能貼，實在是太Q啦！這款貼紙目前已經開始販售，售價330日圓（約台幣90元）。

▲史努比可食用貼紙。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

▲史努比可食用貼紙。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

▲史努比可食用貼紙。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

把食物做成卡通人物造型，會讓人心情大好，人氣超高的角落小夥伴就有推出一款製冰模型，可以做出貓咪、企鵝、恐龍…全部角色的造型冰棒，可以挑選想要的水果打成果汁，倒入角落小夥伴製冰盒，冷凍後就能輕鬆完成冰棒，可愛造型看了好療癒，夏天吃下去更是消暑。這款製冰盒售價3,500日圓（約台幣972元）。

▲史努比可食用貼紙。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

▲史努比可食用貼紙。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

▲史努比可食用貼紙。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

►史努比連番茄醬也能聯名！躺巨型蛋包飯耍萌　三款限定瓶身想全收

►歡慶史努比生日！「冰淇淋隨行杯」好想舔一口　糊塗塌客泡泡夜燈Q爆

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

史努比, snoopy, 可食用貼紙, 料理, 便當
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

鞋髒了別丟！「7個小技巧」讓白鞋永保如新，局部清洗是大忌

鞋髒了別丟！「7個小技巧」讓白鞋永保如新，局部清洗是大忌

全智賢、宋慧喬化妝師親授修容技巧！掌握5關鍵　腮紅、打亮簡單變小臉

全智賢、宋慧喬化妝師親授修容技巧！掌握5關鍵　腮紅、打亮簡單變小臉

手殘也能做出卡通人物便當！「史努比可食用貼紙」一秒完成　直接吃掉呆萌狗 Dappei／小腿粗讓你不敢穿短褲？掌握裙長、材質四大關鍵　蘿蔔瞬間隱形 《三十而已》超扎心金句給30歲女生　「不知道拒絕的人，所有接受都是廉價的」 楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感 LIFE・經典／50年來首度出現「可平躺式經濟艙」　長程班機將更舒適美好 艾莉絲40歲卻依然像少女！向法國女人學習高CP花水保養 熊大、兔兔擴香瓶可愛翻天！全套特價897元還送補充瓶　讓房間變得超療癒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面