高露潔牙膏竟成「天價潮物」！Supreme 2020秋冬聯名大公開　鬼娃恰吉也來了

▲Supreme的聯名永遠顛覆想像。（圖／翻攝 Supreme 官網 ，以下同）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

只有Supreme能超越Supreme，印有Supreme logo字樣的高露潔牙膏、穿著Supreme 吊帶褲的恰吉、藍色小精靈，過去曾推出過「只有億萬富翁才買得起」的Jacob & Co. 鑲鑽腕錶，以及最讓時尚、彩妝界注目的與知名彩妝大師Pat McGrath 聯名「Supreme紅」唇膏，盤點什麼都可以聯名的Supreme 2020秋冬單品，又要來怎麼顛覆我們的想像了！

Supreme X 高露潔牙膏

在網路上討論度超高的Supreme與高露潔牙膏聯名，比起興奮，更讓人覺得摸不著頭緒，印有Supreme經典字樣的高露潔，被譽為史上最潮的牙膏，雖然還未公佈價格，但會不會是天價？我們究竟刷不刷得起呢？

Supreme X 恐怖電影《鬼娃恰吉》

一腳踏入潮流圈的鬼娃恰吉，身穿超潮Supreme box logo吊帶褲，下方英文字樣寫著令人毛骨悚然的「他想成為你最好的朋友」。



Supreme X 英國彩妝大師Pat McGrath

在instagram上坐擁300萬以上的粉絲，被譽為最有影響力彩妝師之一的Pat McGrath，這次可以說是超重磅聯名，作爲史上第一支由滑板品牌推出的口紅，除了潮流圈，更是引起時尚、彩妝界的高度關注，看來，在即將到來的七夕情人節，Supreme已經先準備好禮物了。

Supreme X Jacob & Co訂製鑲鑽腕錶

手錶品牌Jacob & Co，不只足球男神貝克漢是它的頭號粉絲，更是曾推出台幣約6億元 「億萬富翁才買得起的手錶」，此次與Supreme的攜手聯名，讓我們離億萬富翁又更靠近一步了。

Supreme X 「真人快打」街機

一直以來都是搶快比有錢重要的Supreme，暨上幾季曾經轟動一時的彈珠台，必須通過層層關卡才能夠取得抽籤資格，此次再推「真人快打」街機，重現男性們的童年格鬥遊戲。

Supreme X 藍色小精靈

《藍色小精靈》除了卡通，現在更不斷以真人3D動畫電影的方式圈粉無數大人、小孩，這群鮮豔的藍色小傢伙們，蹦蹦跳跳的穿梭在GORE-TEX 夾克、牛仔系列上面，更是讓許多卡通迷尖叫！



Supreme X Bicycle撲克牌

作爲魔術師們最愛撲克牌，除了順手之外，再加上它隨處可見，是美國最普及的撲克牌，有了Supreme加持，大家是不是更相信使用它的人變的是「真魔術」。

Supreme X Swarovski施華洛世奇

Supreme之前就曾用Swarovski（施華洛世奇）的水晶打造經典Box Logo 短Ｔ，甚至有三秒就完售的都市傳說，這次再度聯名打火機，也讓許多網友直呼：「超燒腦！」

Supreme 2020 全新秋冬系列將於 8/20 開始在 Supreme歐美各大門市發售，於 8/22登陸日本，8/24 才會在官網發售，潮流迷們記得死守電腦桌前，不停按重整更新，否則錯過就是要花費更多鈔票才買得到了。