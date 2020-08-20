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史努比「毛小孩造型屋」必收！HOLA聯名Peanuts　34樣小物買到爽

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▲HOLA特力和樂找來狗明星史努比（Snoopy）推出一系列巨萌居家商品 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

美國花生漫畫在今年（2020年）滿70週年，HOLA特力和樂找來狗明星史努比（Snoopy）推出多達34款居家商品，包括寢具、蓋毯、抱枕、坐墊等，更首度將史努比的紅色小屋子逼真重現，打造超可愛「造型寵物屋」，將於8月27日開賣，史努比迷手刀衝！

▲▼HOLA 。（圖／品牌提供）

▲▼HOLA 。（圖／品牌提供）

▲▼HOLA 。（圖／品牌提供）

▲天絲床包兩用被組單人特價3,680元； 簇絨床邊毯特價2,990元；手沖咖啡濾杯壺組特價799元；雙層蛋糕盤特價999元。（圖／品牌提供）

HOLA這次與Peanuts共同推出的聯名商品，款式多達34種，相較過往選擇更多元，且皆為限定款式。寢具類品項包括針織刺繡床被組、天絲床包兩用被組、緹花毯禮盒組、印花法蘭絨毯束口袋組、印花保潔墊，讓房間都充滿史努比的足跡，天絲床包採用雙面印花翻轉打造新鮮視覺效果，蓋膩了就能隨心換一面。而實用的餐具類則有手沖咖啡濾杯壺組、雙層蛋糕盤、造型點心盤組以及造型鏤空馬克杯，馬克杯更藏有小心機，倒入有色飲品就能讓查理布朗輪廓顯現，也是必買單品之一。

▲▼HOLA 。（圖／品牌提供）

▲▼HOLA 。（圖／品牌提供）

▲▼HOLA 。（圖／品牌提供）

▲造型寵物屋史努比與查理布朗特價1,299元；記憶棉坐墊特價599元；印花珪藻土踏墊特價799元。（圖／品牌提供）

其餘品項像是造型抱枕、記憶棉坐墊、漢堡和室椅、印花珪藻土踏墊，直接以史努比和查理布朗相擁的暖心畫面為設計元素，讓粉絲心滿意足，另外，也將史努比在卡通中的紅色小屋逼真還原，打造了造型寵物屋與寵物床給家中的毛小孩使用，可拆下的屋頂與底墊增加實用性質。

▲▼HOLA 。（圖／品牌提供）

▲▼HOLA 。（圖／品牌提供）

▲造型桌面電子時鐘1,990元；室內擴香組999元。（圖／品牌提供）

想要入手經典小物的民眾，可以選擇小巧的造型桌面電子時鐘、室內擴香組或是雙層不鏽鋼口袋杯，提供多色可挑選，並且在擴香組上使用立體的史努比與查理布朗呈現，動畫質感惟妙惟肖；而雙層不鏽鋼口袋杯以135ml超微型設計，可以輕鬆裝入口袋，同樣提供黃色與紅色經典組合，都是此次熱門單品。

▲史努比。（圖／翻攝自產品官網）

▲韓國文創品牌10X10為史努比量身打造了「冰淇淋隨行杯」，約台幣240元。（圖／翻攝自產品官網）

除了HOLA，韓國文創品牌10X10也為史努比量身打造了「冰淇淋隨行杯」，馬卡龍色系的粉嫩外型搭配實用的吸管設計，並且以餅乾甜筒與紫色冰淇淋夢幻結合，成為韓妞熱門單品。

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關鍵字：

花生漫畫, 史努比, Snoopy, 聯名, 小物, 居家, HOLA, 特力和樂
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