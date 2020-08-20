COACH恐龍變壞了！今年秋天用叛逆「塗鴉」致敬已故藝術家

▲COACH秋季新款「Alie」包開箱示範。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

COACH今年秋季為向80年代已故傳奇塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat致敬，特別推出了以Basquiat塗鴉作品為主題的服裝與包款，其中一幅經典的恐龍塗鴉被運用在許多單品上，恰巧呼應了COACH經典的REXY恐龍系列，非常俏皮可愛、帶點叛逆風格，此外創意總監Stuart Vevers特別為此聯名設計的「Beat」手袋也是本季一大亮點。

▲模特兒示範COACH秋冬新裝。（圖／品牌提供）

Jean-Michel Basquiat是20世紀最重要的藝術家之一，天賦異稟卻英年早逝，留下許多曠世巨作，其作品中蘊含了個人的生命歷練、政治意涵與社會正義，看似隨筆的線條與文字標語其實有著非常強大的力量。其中一幅戴著皇冠的恐龍畫作被多次運用於COACH本季的聯名系列中，像是模特兒手上的男士恐龍後背包，以及品牌經典的ROGUE包款與小相機包上都能看見，狂亂的筆觸與飽和色調有著叛逆的意味，但卻挺討喜、可愛，同時也讓人想起COACH於2015年時所創造的REXY恐龍角色。

▲（左）恐龍ROGUE包NT＄35,800、（右）恐龍小相機包NT＄19,800，另外服裝上也能發現恐龍塗鴉的蹤影。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

另外，模特兒身上所背的包款正是本聯名系列主打的全新「Beat」包款，靈感來自紐約市生生不息的都會脈動，運用藝術家Basquiat的代表性文字塗鴉為設計重點，共推出不同塗鴉的米白色與卡其棕色兩款，分別為強烈視覺感紅字「FAMOUS」字母與紐約曼哈頓的市景，還可以看見帝國大廈的形象，Beat包以棒球手套揉製皮革與鵝卵石顆粒皮革拼接製成，可肩背、手提，且附有工裝感的金屬鍊帶，適合多樣化的使用搭配，頗有美式摩登的時髦氣息。

▲COACH X BASQUIAT 「Beat」肩背包，NT＄25,800。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲模特兒換穿另一套造型。（圖／品牌提供）

在模特兒們換穿的另一套造型中，可以看到COACH本季另一主打包款「Alie」，以秋天的沈穩色調呈現，提花織布上經典的老花圖紋也一併使用同色系，方正外型輪廓透過皮革包邊彰顯設計感，值得一提的是，Alie的黃銅浮雕馬車金屬釦選用較少見的方形，且加入了蛇皮的細節，大大提升奢華質感。

▲COACH 「Alie」系列包款，NT＄27,800。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

上方提及的藝術家聯名「COACH X BASQUIAT」系列Beat手袋將於9月15日上市，以下秋冬系列包款包括黑色蛇皮材質Hutton手袋以及鏈帶小卡夾，則是台北101限定販售款。

▲101限定販售款，（左）黑色蛇皮Hutton手袋NT＄28,800、小卡夾NT＄5,900。（圖／記者王則絲攝）

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