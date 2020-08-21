「日清泡麵保溫杯」跪求量產！逼真外型解饞必備　只裝水也像在喝湯

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@cupnoodle_jp、felissimo.co.jp

日本的日清拉麵不只泡麵本身有名，也經常分享許多腦洞大開的商品，像先前的謎肉造型懶骨頭，或是和玩具公司Bandai合作的1：1泡麵模型，都讓網友們熱烈討論。最近官方推特分享了一款「日清泡麵保溫杯」再次引起熱議，將杯麵的外包裝做成保溫杯，就算只裝水也像在喝泡麵湯。

日清杯麵的白底紅字外包裝令人印象深刻，只看包裝就會想起裡面滿滿的餡料和Q彈麵條，還沒打開蓋子，肚子就開始餓了，而這次它們的招牌外包裝與迷你保溫杯結合，做成了「日清泡麵保溫杯」，造型逼真又可愛，當你想念泡麵時，超適合用這款杯子來解饞，不管裡面裝什麼都像在吃泡麵。

其實這款商品只是創意發想，並沒有真的製作，但有趣的造型讓網友們紛紛跪求量產，有的話絕對買爆。除了這個保溫杯，日清也分享過其他搞怪、有趣的想法，像是把泡麵做成入浴劑，還分成海鮮、咖哩等不同口味，讓你在泡麵湯裡沐浴，或是把泡麵變成糖果，吃起來又是什麼奇特滋味呢？雖然這些都只是天馬行空的創意，但好想看它們通通實體化。

在 Instagram 查看這則貼文 カップヌードル（@cupnoodle_jp）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 26 日 下午 6:30 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 カップヌードル（@cupnoodle_jp）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 12 日 下午 7:30 張貼

日本有許多特別的食物造型小物，像日本雜貨品牌Felissimo就有一款「納豆筆袋」非常有趣，外層做成稻葉造型，打開裡面印滿納豆圖案之外，居然用了透明線和木頭珠子做成牽絲納豆，可以瘋狂拉絲不用怕斷掉，這款筆袋不只能裝東西，拉絲還能療癒身心，納豆控不能錯過。

▲納豆筆袋售價2,530日圓（約台幣702元）。

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