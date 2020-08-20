粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗

▲medimix的皂太好用，很多人直接都買一箱。（圖／翻攝自美妝公社）



記者李薇／綜合報導

現在很多女性都習慣用洗面乳洗臉，但仍然有不少人喜愛肥皂那種潔淨的肌膚觸感；最近有網友就在《美妝公社》分享，因為大家都在推薦，跟著買了一款印度皂取代洗面乳，沒想到過去很會冒大痘的肌膚，後來竟然變得光滑細緻，都沒在長了。

痘痘肌膚的問題總是讓女孩困擾，除了保養，清潔也是很重要的關鍵，最近有網友嘗試了一款印度皂medimix，過去肌膚容易出油卻又乾燥，一熬夜就會冒大痘痘的她，開始用新的皂洗臉，「自從洗這塊皂後 ，意外這整個月竟然都沒長痘痘，原本下巴的大痘痘，洗著洗著也消失無影，洗澡也很好用！」

▲整箱整箱買的粉絲。（圖／翻攝自《美妝公社》）



該網友在社團分享完之後，許多網友也分享自己使用的心得，「我下巴的大痘痘也因爲洗這個有改善」、「這個拿來洗澡，背部的小粉刺都會不見」、「洗澡、洗臉已經用快10年，離不開它」、「因為我原本下巴很多閉鎖型粉刺 ，大痘也常常要冒不冒的，最近這樣洗，都沒什麼長。」

Medimix是來自印度的品牌，是採用天然草本的成分製作，帶有淡淡的藥草香氣，洗起來很療癒；也有很多款式可以挑選，根據官方的資料，淺綠色是一般敏感肌、綠色是痘痘肌、美白可選橘色款，可以按照不同的肌膚需求來入手。

購物平台「Her和她」最近也推出「印度MEDIMIX美黛詩綠寶石皇室藥草浴美肌皂125g精典熱銷組」，原價2300元、特價330元，一次囊括3種熱銷款，草本的天然植物配方，不管是洗臉還是洗身體都好用，包準可以解決身上痘痘的問題。

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除了印度神皂，購物網站「Her和她」正在舉辦「香水特賣會」，囊括各式精品香氛，自18日開跑至26日中午截止，眾多熱門香水4折起，包括：Dior、miu miu、Moschino、愛馬仕、Diptyque等等，加入會員還可獲得「50購物金」可立刻登入使用，到8月底為止全館消費滿6888再送2%購物金。